Arteixo dedicará 323.000 euros a la cubierta del parque infantil junto al centro cívico

Arteixo licitará por 323.000 euros la cubierta del parque infantil situado al lado del centro cívico, después de que el pleno apruebe un modificado presupuestario el próximo jueves.



El municipio ya ha recibido el proyecto de construcción para el parque, “que posee un gran us y es accesible para personas con movilidad reducida al no tener barreras”, destaca el Gobierno local. En el área, de unos 1.070 metros cuadrados, se localizan dos zonas de juegos dispuestas sobre pavimento de caucho continuo, divididas por un sendero de piedra que comunica el pa seo fluvial.



Asimismo, explican desde el Ejecutivo de Carlos Calvelo, en las inmediaciones se emplazan bancos de descanso, mesas de picnic, papeleras, una fuente, equipamiento lumínico y un vallado que delimita la parcela con el río y el paseo. El Gobierno local valoró diversas alternativas para mejorar sus usos y la cubierta del parque servirá para “permitir la actividad los 365 días del año con independencia de las condiciones meteorológicas”, señalan.



Se optará por una solución a modo de estructura textil, compuesta por tres módulos conoidales que se fusionan formando una única bóveda que cubre el área mencionada. Contará con una estructura de acero de diámetros reducidos y con materiales de cubrición ligeros y de máxima transparencia: láminas de ETFE (Etileno Tetraflúor Etileno).



Según señalan los autores del proyecto, “la lámina escogida para este proyecto no solo es singularmente transparente sino que ofrece unas extraordinarias prestaciones térmicas minimizando el paso de los rayos infrarrojos, que son los que inciden en el incremento de temperatura en el interior de la cubierta.



Además, apuntan, se trata de un material resistente a la corrosión y a los rayos ultravioletas, lo que lo redunda en una “extraordinaria durabilidad”.