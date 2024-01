Arteixo aprobará esta semana un plan de prevención contra los incendios forestales

El Ayuntamiento de Arteixo aprobará en el pleno de este jueves, día 25, el plan municipal de prevención y defensa contra los incendios forestales, en el que aparece una relación actualizada de las cerca de 4.000 fincas situadas en entornos urbanizados que deben cumplir con la ley autonómica que obliga a tener limpias las parcelas de masa vegetal.



El documento, explican desde el Ejecutivo de Carlos Calvelo, también identifica las fajas secundarias de terreno que también tienen obligaciones en el ámbito de la lucha contra incendios. “O Concello de Arteixo cumple así coa cooperación que establece a lei coa administración da Xunta de Galicia, a entidade do sector público autonómico Seaga, a Fegamp e os propios concellos”, manifiestan. Después de dar luz verde a este plan en el pleno, será la Xunta quien emita un informe preceptivo.

Media de 13,5 fuegos al año

La media de incendios desde el año 2008 en el ayuntamiento arteixano, apunta el Gobierno local, fue de 13,5 incendios al año, con un total de siete hectáreas anuales calcinadas, la mitad de monte raso o matorral y la otra mitad de zonas arboladas.



“Nos espazos definidos como faixas secundarias no plan de prevención do Concello de Arteixo será obrigatorio ter limpas as fincas nunha franxa de 50 metros perimetral, que se medirá desde o límite do solo urbano.



Los interesados en conocer más detalles de este texto y saber la relación de fincas urbanas afectadas, así como las que se encuentran en las zonas secundarias, podrán consultarlo a su debido tiempo en los canales que anuncie el Ayuntamiento.



Localidades como Suevos vivieron el verano pasado días aciagos en cuanto al fuego, con tres incendios en 15 días en diversas áreas forestales.