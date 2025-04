Alba Pose firma el cartel del 25 aniversario del Concurso de Música Tradicional de pandereteras de Xiradela

En su 25 aniversario el Concurso de Música Tradicional de pandereteras/os de la Asociación Juvenil Xiradela cuenta con un cartel diseñado por la artista multidisciplinar Alba Pose (A Coruña, 2000).



En esta pieza Alba Pose emplea el bordado buscando aportar colorido, “coido que é algo que me representa na miña obra”, explica la artista. Cuenta que quiso "tirar do fío do tradicional sen entrar nunha iconografía do traxe galego ou algo máis clásico. A imaxe de base é unha fotografía doméstica dunha pandeireteira en branco e negro sacada do contexto do tradicional e incluíndo esa participación do bordado para engadir cor e textura doutros xeitos”, relata la autora. La fotografía original es de Pablo Quintana que retrataba a la tocadora Eva Castiñeira.

Alba Pose es una artista transmedia que combina las artes plásticas cómo bordados o grabados, con la escenografía o dirección de arte. Siempre desde un estilo naif e informal, y con una visión multidisciplinar.

Se formó en la USC cursando Comunicación Audiovisual y tiene un #Máster de escenografía y dirección de arte por la Facultad de Diseño y Ingeniería Elisava de Barcelona.

Entre sus trabajos podemos destacar la escenografía para la exposición de fotografía de Irving Penn de la Fundación Marta Ortega; la dirección creativa para la panderetera y cantareira Fransy; o el diseño de escenografía y de iluminación para la obra de teatro ‘Tartar’.

El Concurso de Música Tradicional de pandereteras/os de la Asociación Juvenil Xiradela se celebra este domingo 27 de abril en el Auditorio del Paseo Fluvial de Arteixo.

Colabora con esta actividad el Ayuntamiento de Arteixo.