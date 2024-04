La Xunta destina más de dos millones a vías autonómicas del área coruñesa

La Xunta, a través de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, licita por más de dos millones de euros (2.023.870) las obras de mejora del firme en cinco carreteras autonómicas a su paso por casi una decena de ayuntamientos de las comarcas de A Coruña y Betanzos.



La Plataforma de Contratos Públicos de Galicia acaba de publicar esta contratación, a la que las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el día 20 de mayo de 2024.



Las actuaciones, cuyo propósito pasa por “mellorar as características funcionais da vía e súa seguridade viaria” cuentan con un plazo de ejecución de cinco meses, indican desde el departamento de María Martínez Allegue.

Tramos

Las obras relacionadas afectarán a varios tramos de las carreteras autonómicas AC-136, AC-221, AC-230, AC-542 y AC-934, que discurren por los municipios de Oza-Cesuras, Curtis y Betanzos (Betanzos) y Oleiros, Sada, Cambre, y Abegondo (A Coruña), además de Sobrado dos Monxes, en la comarca de Terra de Melide.



Las intervenciones consistirán, según explican desde la consellería, en “a rehabilitación superficial localizada do firme das estradas, restaurando ou mellorando as características superficiais do pavimento, adecuando as súas necesidades funcionais e de durabilidade”, detalla, en un comunicado, la propia Xunta.

Inversiones

Además, en este mismo paquete se contemplan también acciones orientadas a conseguir “melloras na drenaxe, a sinalización, nos sistemas de contención e no balizamento, así como a limpeza de gabias existentes” en los tramos señalados de estas cinco vías a su paso por tres comarcas distintas de la provincia de A Coruña.



En lo que va de año, de acuerdo con los números aportados por la institución autonómica, “a Xunta leva licitados traballos de mellora do firme nas estradas autonómicas da provincia por importe de preto de 10,8 millóns”.



De esta manera, mantiene su apuesta por mantener la red de carreteras de su titularidad en las mejores condiciones y así garantizar la seguridad viaria de los usuarios, destinando a su conservación 53 millones solo en 2024.