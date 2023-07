Hasta hace un par de décadas, librarse del servicio militar era uno de los mayores anhelos de una gran parte de los mozos que eran llamados a filas. Esos tiempos han pasado. Ahora el ansia, de jóvenes y mayores, es librar de la ‘mili’ electoral y para ello se recurre a todo tipo de justificaciones: unas sinceras, otras no tanto. Lo que sí es llamativo son las herramientas que se pueden llegar a utilizar para crear los motivos. Aquí ha sido la tan mentada IA (Inteligencia Artificial), que para sus detractores no deja de ser una ‘invasión de algoritmos’.



Pero dejando aparte consideraciones éticas, este instrumento le ha valido a Alejandro Vázquez Lema para que este domingo, en lugar de presidir una mesa electoral, lo dedique al bar que gestiona en Bergondo; en concreto, en la Sociedad de Recreo e Instrucción de la Juventud de Guísamo. La aplicación que utilizó Alex, que así se dirigen los allegados a este hostelero, se denomina ‘ChatGPT’ y la desarrolla la firma OpenIA. Se trata de un modelo con gran cantidad de texto para realizar tareas relacionadas con el lenguaje, desde traducción hasta generación de texto.



Precisamente para esto último la usó, cuando tras el anuncio de Pedro Sánchez de que convocaba elecciones, recibió una notificación de manos de la Policía Local bergondesa de que la Providencia lo había designado presidente.

Frases pomposas



“Me encontré con que no sabía muy bien qué motivos podía alegar para quedar liberado. Yo tengo un bar y precisamente un domingo no es el mejor día para cerrarlo. Se me ocurrió recurrir a esta aplicación y a ver qué pasaba”, dice quien está muy familiarizado con las nuevas tecnologías y las redes sociales.



Alex reconoce que el texto de descargo, aceptado por la Junta Electoral de Betanzos, peca de burócrata, no es convencional y contrasta con la mayoría de los formulados para una exención.



‘Soy un ciudadano comprometido con mis deberes cívicos y comprendo la importancia de participar en el proceso democrático’; ‘Entiendo plenamente que la participación en las mesas electorales es un deber ciudadano’; ‘Me comprometo a buscar formas alternativas de contribuir a la comunidad en el futuro’ son algunas de las ampulosas y pomposas frases con las que ‘ChatGPT’ desarrolla un amplio texto de descargo. Sin embargo, exageradas o no, Alex podrá estar este domingo al frente de su bar.