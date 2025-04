La normalidad en la comarca se hace esperar con colegios cerrados y plenos suspendidos

Oleiros, por su parte, mantuvo abiertas con normalidad todas las instalaciones municipales y las distintas actividades organizadas por el municipio se desarrollaron en su horario habitual. El alcalde, Ángel García Seoane, aseguró que “foi un boicot ao Goberno de España, un máis, por parte do animal que hai en Estados Unidos e o xudeo”, señaló en declaraciones a Radio Coruña.

Con todo, en Oleiros “as únicas actuacións salientables foron o rescate de dúas persoas atrapadas en ascensores de Perillo e Santa Cruz e o achique de auga dun garaxe da rúa Revolta que se inundou ao deixar de funcionar as bombas. Coa chegada da noite as rúas quedaron totalmente baleiras e a electricidade foi recuperándose entre a unha e as tres da madrugada, restablecéndose tamén o alumeado público”, indican desde el Gobierno de Seoane, al tiempo que señalan que se reforzaron los servicios de seguridad para ampliar su presencia en las calles y la empresa R, que presta servicio en el municipio y está teniendo problemas para restablecer las líneas, habilitó un número alternativo para la Policía Local de Oleiros: 698 189 253.