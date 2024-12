La Diputación de A Coruña destinó casi 5 millones en 2024 a ayudas para autónomos

Casi 5 millones de euros en “axudas concedidas para autónomos” en 2024. El BOP (Boletín Oficial de la Provincia) de 17 de diciembre recoge la resolución definitiva de la concesión de la segunda línea de Axudas para Autónomos Consolidados do PEL (Plan de Emprego Local), que destina 2.599.177,03 euros a colaborar con más de un millar (1.092) de autónomos con más de cinco años de actividad empresarial en un municipio de menos de 10.000 vecinos del territorio de A Coruña. De esos 1.092 beneficiarios, 464 son mujeres, lo que supone un 42,49% del total de este segunda línea del PEL Autónomos.



Las aportaciones oscilan entre los 1.200 y los 2.400 euros, van destinadas al abono de las cuotas de la Seguridad Social y se suman a los 2,3 millones concedidos en la convocatoria del PEL-Autónomos de comienzos de este años, que beneficiaron a un total de 1.106 profesionales con menos de cinco años de actividad y domicilio fiscal en ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, detallaron desde la Diputación Provincial de A Coruña.

Estrategia



El presidente de la institución, Valentín González Formoso, destacó “a importancia clave dos autónomos na economía e na creación de emprego en Galicia”, un colectivo en que se integra unos 205.000 ciudadanos: “Por iso decidimos ampliar as axudas para autónomos, que cada ano son das máis demandadas, así como incrementar o seu orzamento ata case 5 millóns, co obxectivo de atender o maior número de solicitudes posible”, indicó Formoso. El mandatario también incidió en que “as axudas van destinadas aos profesionais autónomos que exercen nos concellos de menor tamaño da provincia, coa intención de favorecer o emprego e contribuír á fixación de poboación no rural, un dos obxectivos estratéxicos do goberno da Deputación da Coruña”.

Según el domicilio fiscal de los solicitantes, los municipios de entre 2.000 y 4.000 habitantes son los más numerosos en cuanto a beneficiarios, con 555 ayudas concedidas (50,82% ). El resto de solicitudes, según los datos aportados por la entidad provincial, se concentran en los ayuntamientos coruñeses de menos de 2.000 habitantes –es el caso del de Aranga, en la Comarca de Betanzos, con 55 concesiones, lo que suma 131.400,00 euros– con un 49,18%.



En cuanto a la distribución de las concesiones por comarcas, las de Santiago y Ferrol son las que más acumulan, mientras que las de A Coruña y Betanzos suman 170, alcanzando un importe de 397.568,80 euros, repartidos entre Abegondo, Bergondo, Carral y Sada (A Coruña) y Aranga, Betanzos, Coirós, Curtis, Irixoa, Miño, Oza-Cesuras, Paderne, Vilarmaior y Vilasantar (Betanzos).

Sectores



En cuanto a las actividades, el sector primario es el más favorecido con 630 solicitudes concedidas, lo que supone un 57,69% de las concesiones, seguido del terciario, con 364 (33,33%). Además, en el secundario destaca la actividad de la construcción y las reformas, con un 5.13%. Desde la Diputación indicaron también que ninguna de las personas beneficiarias de esta nueva línea lo había sido previamente de otras ayudas para autónomos impulsadas por la institución que preside González Formoso.