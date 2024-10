Betanzos exige saber qué ocurre río arriba con las mareas vivas: ¿por qué y cuándo abren las compuertas?

Betanzos exige conocer por qué y cuándo se abren las compuertas de las minicentrales del Mandeo. Esta es una de las cuestiones que la alcaldesa, María Barral, abordó con los técnicos con los que analizó las consecuencias en la ciudad de las últimas mareas vivas, que afectaron al entorno de los ríos en varios tramos del casco urbano, especialmente en los muelles, en A Ribeira y A Ponte Vella, e incluso en O Carregal.



“Desconocemos si se abrieron o no –expuso la mandataria municipal– ya que, aunque lo hemos solicitado oficialmente, el Concello de Betanzos sigue sin saber en qué momento se abren las compuertas”, señaló la alcaldesa antes de incidir en que “en otras ocasiones, esta apertura coincidió también con mareas vivas, por lo que no podemos descartar que esta vez no volviese a suceder lo mismo”, añadió Barral.

Válvulas

Disponer de esta información es vital en estas situaciones, por lo que la exigirán ante las administraciones competentes, de la misma manera que, como adelantó este diario, solicitarán a Portos de Galicia que estudie para los muelles “una solución similar” a la que en su día adoptó Fomento en la carretera nacional a su paso por A Ribeira. Es decir, la instalación de un sistema de válvulas automáticas que eviten o minimicen las inundaciones en el Puerto de Betanzos. El área más afectada por las crecidas de este año y donde, con más frecuencia de lo normal, se registraron las últimas inundaciones, que causaron daños en varias naves comerciales, para las que el municipio tratará de encontrar una solución con la Xunta.



Con esta intención, la alcaldesa solicitará un encuentro por Portos de Galicia. Tanto para trasladar a sus responsables “la preocupación del Concello de Betanzos” ante esta situación como para valorar soluciones para, cuando menos, minimizar el problema que padecen las empresas de la zona, que pagan un canon por ocupar parte de ese terreno y que ven como “las crecidas del río y los desbordamientos les están afectando de forma directa en su día a día”, manifestó Barral.



La regidora propondrá que se estudie técnicamente, pero “los técnicos consultados” por la institución municipal “apuntan a que la solución puede pasar por adoptar algo parecido a la Ribera”, indicó la alcaldesa, quien mostró su “colaboración y disposición con Portos de Galicia”.



Además, la concesionaria del servicio municipal de aguas realizará revisiones en los próximos días para verificar el estado de las canalizaciones, tal y como le reclamaron desde el Ayuntamiento de Betanzos.

La concesionaria revisará la red de canalizaciones

María Barral asumió que en una tesitura como la de estos días, con muchas ciudades afectadas en todo el país, es imposible evitar que el agua entre en espacios como el parque Pablo Iglesias, donde “hagamos lo que hagamos, debido a su cota, en episodios en los que el nivel del río suba como estos días, es imposible evitar que los caminos se inunden”, si bien en alguna zona de El Pasatiempo y de A Ribeira, instaron a la empresa de mantenimiento de la red de saneamiento y agua a que “revisen las conducciones y, en particular, la situación de alguna arqueta en la que creemos que situaciones como las de estos días se producen problemas”, como en O Malecón. “Es cierto que absorben muchos metros cúbicos de agua y que en momentos puntuales puede haber problema, pero entendemos que esos puntos, en concreto, deben ser revisados para verificar que las conexiones son correctas”, indicó Barral.