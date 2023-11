Así será la oferta pública de empleo del Ayuntamiento de Curtis

El Ayuntamiento de Curtis ha aprobado la convocatoria de siete puestos de trabajo en su oferta de empleo de 2023. Lo hizo tras el acuerdo unánime en la mesa de negociación con las organizaciones sindicales y los representantes de los trabajadores y con el objetivo de estabilizar todos los puestos de trabajo ocupados por el personal temporal y por "impedimentos normativos", señalan fuentes municipales, no pudieron ser objeto de estabilización con anterioriordad.

Los puestos ofertados son:

Para personal funcionario: 1 puesto de técnico de Intervención y Tesorería 1 puesto de auxiliar administrativo 1 puesto de arquitecto técnico

Para personal laboral: 2 puestos de peón del Grupo de Emergencias Supramunicipal 1 puesto de director del Centor de Información á Muller 1 puesto de asesor jurídico del Centro de Información á Muller



Desde la Alcaldía, mostraron su satisfacción por que se "cumpre o compromiso adquirido coas organizacions sindicais e os representantes dos traballadores; así coa execución desta oferta de emprego excepcional a taxa de temporalidade quedará reducida a un 0%, cumprindo así con creces co obxectivo previsto na Lei 20/2021, de 28 decembro, de medidas urxentes para a reducción da temporalidade no emprego público, de non superar o 8% de temporalidade nas prazas de natureza estrutural".