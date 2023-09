Arqueólogos exhumarán una fosa franquista en Trasanquelos, Oza-Cesuras

El equipo de memoria democrática de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) llevará a cabo trabajos de localización, exhumación e identificación de víctimas asesinadas por el franquismo en fosas de Trasanquelos (Oza-Cesuras), Viana do Bolo y Narón. El grupo está integrado por historiadores, antropólogos forenses, arqueólogos y genetistas que ahondan en el pasado de violencia en Galicia y que ya realizaron exhumaciones de fosas en Vilagarcía, Crecente, Celanova, Lousame, A Capela y Serantes (Ferrol).



Ahora, el plan del equipo se enfoca a la fosa de Santa María de Pradocabalos (Viana do Bolo) y a los cementerios de San Salvador de Trasanquelos (Oza-Cesuras) y de Santa María do Val (Narón). "Seguimos actualizando el mapa de fosas de Galicia, para realizar en los próximos años la mayor cantidad de exhumaciones de los enterramientos de asesinados por la violencia franquista", ha explicado Histagra en un comunicado de la USC.

De este modo, hacen un llamamiento a las personas que quieran exhumar o investigar fosas relacionadas con el franquismo a aportar información al respecto a través del correo electrónico 'histagra@usc.es'.