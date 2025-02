Los 102 años de Francisco Vázquez, el vecino más longevo de Miño

El alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, visitó al vecino más longevo del municipio, Francisco Vázquez del Río, que celebró este martes, 25 de febrero, su 102 cumpleaños.

Francisco, centenario de Miño

El regidor, además de mantener una amena charla con el cumpleañero, que goza de muy buena salud, le entregó un obsequio en representación del Concello, una fotografía de ambos en la fiesta de celebración de su centenario.

"Dá gusto escoitar as súas explicacións de tantos momentos importantes da súa vida, que transcorre nun período importante da historia do noso pobo e do noso país", explicó el alcalde.