Hace 25 años: Necso construirá la Casa de los Peces y Silva denuncia al Depor

El periódico del 4 de noviembre llevaba a portada la adjudicación de la Casa de los Peces, que será construida por Necso en 16 meses, el agradecimiento de Fraga a Aznar por la "ayuda especial" para ganar las elecciones gallegas y la denuncia de Carlos Alberto Silva del Deportivo ante la Federación Española de Fútbol.

El porqué de las multas de tráfico

La ciudad es para muchos conductores un campo minado en el que cada mañana hay que sortear las multas, que estallan sobre los parabrisas en forma de denuncias municipales. Sólo la suerte libra al que circula por el centro de, por lo menos, una sanción diaria. En algunas ocasiones, el piloto peca sin intención o sin conocimiento de causa. En el estacionamiento, "los conductores deberán dejar un espacio no superior a 20 centímetros entre el bordillo de la acera y la superficie exterior de las ruedas del vehículo", dice el artículo 38, punto once, de las ordenanzas. No es frecuente, pero cualquier agente de la Policía Local puede y debe sancionar al conductor con 10.000 pesetas. Y sólo por separar demasiado el coche de la acera. También se prohíben las paradas a menos de cinco metros de una esquina, cruce o bifurcación o en túneles, puentes y debajo de los pasos elevados.

Cetárea en donde irá la Casa de los Peces /Gago

La Casa de los Peces recibirá cada día medio millón de visitantes

La Coruña tendrá el acuario con la piscina más grande del mundo en abril de 1999, si se cumplen los plazos previstos por el alcalde, que ayer anunció la adjudicación de esta obra por 1.764 millones de pesetas. La empresa Necso Entrecanales Cubiertas ganó a los puntos el concurso para construir la Casa de los Peces, cuyas obras comenzarán en enero del próximo año. Las instalaciones estarán sobre la cetárea de As Lagoas, por cuya compra el Ayuntamiento desembolsó hace ya varios años cerca de 300 millones de pesetas. El gobierno municipal espera que medio millón de personas visite las instalaciones cada año.

Silva denuncia al Deportivo por incumplimiento de contrato

Carlos Alberto Silva presentó ayer ante la Federación Española de Fútbol una denuncia por su destitución como entrenador del Deportivo, mediante la cual reclama sus haberes, que no fueron atendidos por los consejeros del club blanquiazul. La reclamación fue presentada por el abogado del entrenador, Miguel Juane. La queja del ex entrenador es, entre otras, que desde el día de su destitución nadie del Deportivo ha entrado en contacto con él, ni para liquidar lo que se le adeuda ni para cerrar el contencioso, que le permita a la entidad deportivista tramitar la licencia de otro técnico y a Silva regresar a Brasil.

Equipo de ex Alcohólicos

Ex Alcohólicos y Liceo La Paz dirimirán el primer derbi de la categoría de plata

El equipo coruñés recién ascendido a Primera División, el de Ex Alcohólicos, y el Liceo La Paz dirimirán el próximo sábado el primer derbi local de la categoría de plata del hockey sobre patines nacional. Dos equipos, que empezaron la liga de forma antónima y que afrontan el campeonato con diferentes expectativas.