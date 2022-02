Los diecisiete ayuntamientos de As Mariñas-Mandeo optan a ayudas de hasta 80.000 euros

Los diecisiete ayuntamientos de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo pueden optar a ayudas de hasta 80.000 euros para actuaciones e iniciativas que tengan como objetivo principal la mejora y puesta en valor de este espacio natural. La iniciativa está dotada de una partida presupuestaria de 3,22 millones.





Así lo anunció la directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, en su visita a la zona de especial conservación de la presa Abegondo-Cecebre, donde estuvo acompañada por el presidente de As Mariñas-Terras do Mandeo, José Antonio Santiso; y del alcalde de Cambre, Óscar García Patiño.





Do Campo indicó que estas ayudas también están dirigidas a las comunidades de montes vecinales, asociaciones de custodia del territorio y organizaciones ambientales, que pueden acceder a un incentivo de hasta 25.000 euros. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 11 de marzo.