La Xunta se echa a un lado y renuncia al proyecto de la pasarela peatonal de A Coruña

Nuevo giro de los acontecimientos. La pasarela peatonal entre Oza y Santa Cristina no será una realidad, al menos por el momento. La Xunta se echa a un lado y no invertirá los ocho millones de euros previstos después de rechazar las condiciones que planteaba el Ayuntamiento de A Coruña.

Tras una reunión mantenida esta misma mañana entre el concejal de Infraestructuras y Movilidad, Francisco Díaz Gallego; el director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez; y el delegado territorial de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, se dio a conocer la noticia, que ha despertado el asombro del Gobierno local y que ha roto las negociaciones al no haber consenso.

El encuentro partía con el conocimiento de la opción preferida por el Ejecutivo municipal, favorable a la creación de una pasarela, pero partiendo de A Pasaxe como prioridad y del Materno como segunda opción. "Mantivemos unha reunión porque tiñamos dúbidas acerca do escrito remitido por parte do Concello, xa que esperabamos un posicionamento favorable e sen embargo este chegou con condicións. A primera era a manifestación da prioridade porque a conectividade peonil e ciclista fose na ponte da Pasaxe e, senón, poderían optar pola do Materno. Nos condicionaban a que acadásemos un consenso co concello de Oleiros nesta materia. Coas condicións, prazos e coa necesidade de que todos empurráramos na mesma dirección, consideramos que non se dan as condicións necesarias. Non descartamos que nun futuro se poida retomar, pero agora mesmo nos botamos a un lado. O protagonismo deben adoptalo os dous concellos e o Ministerio de Transportes, que ten as competencias sobre a ponte da Pasaxe", aseguró Menéndez, quien resumió la decisión de la Xunta.

"Vendieron humo durante ocho meses"

El Ayuntamiento exige al Gobierno autonómico que invierta los ocho millones de euros previstos para la pasarela, tal y como estaba previsto. El concejal de Infraestructuras manifestó su "perplejidad" por la renuncia al proyecto "cuando el Ayuntamiento ya había trasladado, por escrito y hoy mismo en la reunión, que estaba de acuerdo con la construcción de una pasarela peatonal que mejorase la conectividad del área".

Así, para el Ejecutivo municipal esta decisión "pone de manifiesto que la Xunta no tiene interés en invertir en la ciudad más importante de Galicia". Para Díaz Gallego "lo acontecido hoy deja en evidencia que el Gobierno gallego nunca tuvo intención de llevar a cabo el proyecto. Vendieron humo durante ocho meses y renunciaron al proyecto en el momento en el que cuentan con la aceptación del Gobierno municipal".