Después de que los trabajadores de los complejos deportivos de Elviña, Sardiñeira y Agra se quejasen del mal estado de las instalaciones tras la entrada de la nueva concesionaria, este miércoles desde la Xunta les han respondido que las obras para solucionar estos problemas están ya encauzadas, pero que para su ejecución están pendientes de recibir el permiso municipal.

"O 17 de outubro de 2022, a empresa Forus formalizou o contrato de xestión dos complexos de Elviña I, Sardiñeira e Agra I por 25 anos. O novo contrato supón o investimento por parte da empresa de 5,5 millóns de euros en obras", señalan desde la Xunta, que aseguran que para la "realización destas obras cómpren certas autorizacións previas. As actuacións nos complexos de Agra I e Sardiñeira precisan da aprobación dun estudo de detalle por parte do Concello da Coruña. O pasado 7 de xuño de 2023, Forus solicitou a aprobación do estudo ao concello que require unha subsanación. Forus cumpre co requirido o pasado 3 de xullo e, a día de hoxe, agarda pola reposta municipal".

En el caso de Elviña, explican, Forus presentó el proyecto de ejecución de las actuaciones hace justo un año y, desde entonces, "a Fundación Deporte Galego traballan arreo na redacción deste proxecto para acadar o cumprimento das obras establecidas no prego e, polo tanto, as mellores condicións para os usuarios. Neste intre, a empresa debe contestar ao último requirimento da Fundación realizado neste mes de xaneiro".

Además, fuentes autonómicas apuntan a que antes de conceder el contrato realizaron inspecciones que detectaron deficiencias, algunas de las cuales dependen también de la agilización de los trámites previos por parte del Gobierno local de A Coruña. "Neste caso, a adxudicación das obras de reparación das instalacións de baixa tensión de Elviña xa está moi avanzada. Asemade, no pasado mes de decembro recibiuse un requirimento do Concello da Coruña para a reparación das cubertas de Sardiñeira I e Elviña I. Este requirimento foi trasladado á empresa xa que son obras que debe realizar a tenor do contrato subscrito coa Xunta.

Cómpre salientar que, como está recollido no contrato, boa parte das actuacións realizaranse no primeiro ano dende a obtención da licenza de obra. Deste xeito, a celeridade nos trámites previos do Concello da Coruña será fundamental para que os usuarios dos complexos poidan desfrutar das melloras canto antes", certifican.