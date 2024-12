Xosé Touriñán y Carlos Blanco rompen récords: "Actuar nun teatro cheo é coma xogar en Riazor"

Veni, vidi, vici –o chegar e encher, que dirían los locales– podría perfectamente ser la locución latina que mejor explique la incombustible carrera conjunta de Xosé Touriñán y Carlos Blanco. Y es que llegar, ver y vencer son, a su vez, los verbos que mejor definen lo que estos dos humoristas han conseguido con la gira de su espectáculo ‘Somos criminais e punto final’ en el teatro Colón coruñés, batiendo los récords de asistencia con tanta potencia que al Ayuntamiento no le ha quedado otra que rendirse a sus pies, tal y como harán los miles de coruñeses que acudirán a lo largo del fin de semana al recinto para estallar en carcajadas.



En total, 25.600 personas habrán presenciado el show en el teatro herculino desde el inicio de la gira en 2018, con las diferentes fechas que ha habido a lo largo de los años, a las que hay que añadir el gran colofón final de este fin de semana: ocho sesiones con el cartel colgado de ‘sin entradas’ que comenzaron ayer y terminarán el próximo lunes, a razón de dos por día. Todo un récord de espectadores que el consistorio, encabezado por la alcaldesa, Inés Rey, ha decidido premiar simbólicamente con un pequeño acto en el propio teatro Colón, donde la regidora entregó a los dos cómicos un diploma distintivo que acredita el récord de espectadores en un solo espectáculo para el recinto.

Locura en la ciudad



Touriñán y Blanco, que ponen con esta gira fin a un largo recorrido por los escenarios de toda la comunidad, se han declarado abrumados por una acogida que “é sempre espectacular”, como explicó Touriñán. “Falámolo nós sempre, que o da Coruña non ten sentido, é unha locura. Ves aquí e cada vez é cheo, cheo e cheo. E son oito porque non tiñamos máis días na semana, porque o da ampliación era para toda esa xente que non tiña entrada, que quería vir”, explicó Touriñán, que además dejó caer entre bromas la posibilidad de que haya más fechas: “Igual temos que volver para ubicar a todos eses que non tiñan entrada”.



Asimismo, aseguró que, por mucho que cause impresión, “é marabilloso traballar cos teatros cheos”. “É moito máis difícil cando non o están. Pero telo así é coma xogar en Riazor un día que esté cheo, iso é marabilloso”, comentó el cullerdense. Y es que “quen non quere xogar nun Riazor cheo?”, se preguntó, poco antes de bromear con Blanco, su compañero y amigo, y celtista confeso: “Bueno, ti igual prefires en Balaídos…”. Blanco valoró la importancia personal que para él tiene el propio teatro Colón, “un antes e despois na miña carreira”, ya que en este escenario grabó varios de sus monólogos hace ya más de una década. Así, sobre el hecho de volver al teatro, y además llenándolo otra vez, explicó que él ya se considera como “unha de esas avoas que no Nadal din ‘xa vai ser a última filliños’ e aguantan quince anos máis”. “Eu quero ser desas”, comentó.



Por su parte, la alcaldesa destacó que es la primera vez que un espectáculo de humor en el Colón hace lleno en todas sus funciones durante ocho pases consecutivos. “Todos os coruñeses e galegos levamos anos acompañados das personaxes e dos espectáculos de Touriñán e Carlos Blanco, así que non hai maior recoñecemento da sociedade que encher oito veces este teatro, icona da cultura na cidade”, dijo Rey tras entregarles el diploma.



Dirigido por Tito Asorey y con guion de Touriñán, Blanco y José L. Prieto, ‘Somos criminais e punto final’ sitúa al dúo cómico a los mandos de una nave espacial, la ‘Arteixo II’, que despegará con unos pocos elegidos para evitar el fin del mundo y buscar otro planeta en el que vivir. Su misión: que la evacuación se realice con éxito para que el próximo lugar que colonice el ser humano “siga siendo criminal”. Un terreno inexplorado, el espacio, al que sin duda estos artistas, como siempre, llegarán, verán y vencerán.