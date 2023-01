Vuelven los Ultracuerpos para rendir tributo a Mark Lanegan

Después de 16 años, Oscar Caramés, Mikelini Martínez, Álvaro Dorda, Kiko the Jams y Ramón Alonso se han vuelto a reunir para ofrecer esta noche (22.30 horas) un concierto en el Garufa Club.



Como los Ultracuerpos, recuerda el propio Dorda, solían hacer homenajes a MC5, pero, para esta ocasión, rendirán tributo al recientemente fallecido Mark Lanegan.



La idea surgió mientras “estábamos tomando algo todos juntos”. En el pasado, “además de nuestras canciones, nos juntábamos para hacer un repertorio de los MC5, lo hicimos en Coruña, en Vigo, en el País Vasco...”, recuerda Dorda, vocalista de los Ultracuerpos.



“Uno de nosotros dijo de juntarnos y hacer otra vez lo de los MC5, pero Miguel propuso lo de Lanegan, que acababa de morir y nos gustaba a todos”, rememora.



Solo pasaron dos días hasta que prepararon un repertorio. Aunque la discografía de Lanegan era “bastante extensa”, ellos han preferido centrarse en sus discos en solitario.



La muerte de Lanegan los pilló un poco por sorpresa, “porque era de nuestra quinta, que andamos por los 50, nos chocó mucho la noticia”, asegura Dorda. Los cinco coinciden en este particular gusto por Lanegan, “es un artista al que llevamos escuchando muchos años y nos gusta mucho”.



Para el concierto de hoy lo tenían claro, “simplemente, pensamos que se lo merecía y nos lo estamos pasando muy bien preparando el concierto y juntándonos otra vez”.



Dorda asegura que tienen claro que “no se pretende imitarlo, porque era inimitable”. No obstante, “el sonido, en general, se acerca bastante y creemos que podemos transmitir algo parecido a lo que él transmitía en sus conciertos”. La voz de Lanegan era peculiar, pero Dorda explica que “tenemos la suerte de que no hubo que mover los tonos de ninguna canción, porque sus tonos me van muy bien”. En definitiva, su tributo a Mark Lanegan no solo está “logrado”, sino que está hecho desde “el cariño y el respeto” que guardan por el artista estadounidense.

'One night only'

El concierto está previsto como un ‘one night only’, aunque no descartan que se pueda llevar al tributo a otra ciudad, aunque de momento no hay nada seguro. “Esperamos que la gente responda”, dice Dorda.



También verán si aprovechan la ocasión “de que nos volvemos a juntar”, para componer más canciones, “sería nuestro cuarto LP después de tantos años”, tras la separación en 2006.