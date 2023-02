Vueling es la única compañía de Alvedro que no ha autorizado la maniobra nocturna

El 2 de diciembre de 2021 marcó un antes y un después en el aeropuerto. La llegada de una nueva aerolínea, Binter, estuvo acompañada de la puesta en funcionamiento de la –por entonces inédita en la ciudad– maniobra nocturna. Así, la aproximación de los aviones por la cabecera sur de la pista se implantó para reducir los desvíos en condiciones de viento norte superior a diez nudos de componente en cola.



Desde entonces, todas las aerolíneas que operan en el aeropuerto de A Coruña –sin contar Volotea, que, si bien es partidaria, no la necesita porque sus enlaces no coinciden con horario nocturno con viento que lo motive–, han aprobado la maniobra y la han utilizado en numerosas ocasiones. A excepción de Vueling. Este mismo miércoles un vuelo de la compañía, procedente de Londres-Gatwick, tuvo que ser desviado por no tener la práctica autorizada.

Desde la plataforma Alvedro Vuela Más Alto aseguran que la terminal coruñesa dispone de todos los medios necesarios para haber evitado este desvío, por lo que se debería, principalmente, a una cuestión de “política excesivamente restrictiva” de la compañía. La aprobación de la maniobra nocturna solo requiere del departamento técnico de operaciones de las propias aerolíneas.



El miércoles se produjo otro desvío en el aeródromo. El vuelo de la mañana de Air Nostrum, procedente de Madrid, fue desviado a Santiago. Los pasajeros del sentido inverso fueron recolocados en otras frecuencias, pero por redes sociales se compartieron quejas de usuarios, entre ellos un grupo de cincuenta estudiantes.