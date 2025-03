Vivir en una promoción al límite de A Coruña cuesta 227.000 euros

Vivir a escasos metros del puente de A Pasaxe supone estar prácticamente al límite de lo que supone pertenecer al municipio coruñés. Y no por ello es más barato. En concreto, una promoción de viviendas que está en plena construcción oferta pisos por un valor que oscila entre los 227.000 y los 284.000 euros, un valor alto para muchos bolsillos pero que, según los expertos, será barato teniendo en cuenta el desarrollo que experimentará esta zona.



La promoción Arlo, en la calle Pedro Fernández, está a un paso de la Ciudad de las TIC. También a escasos metros de As Xubias, un barrio que vivirá toda una regeneración urbana en los próximos años. Y, además, también está próxima a Monte Mero, donde la Xunta proyecta construir 4.300 viviendas de protección oficial.



Este conjunto residencial se anuncia como una posibilidad de residir en una “zona de expansión, cercana a los terrenos de la antigua Fábrica de Armas. Está consolidada y muy bien comunicada con acceso a todo tipo de servicios”. Se trata de un proyecto de obra nueva compuesto por viviendas de uno, dos y tres dormitorios. Todas las viviendas incluyen garaje y trastero. Además, dispone de zonas ajardinadas y un cuarto comunitario.

Zona de expansión

El director territorial de Galicia de la consultora inmobiliaria Gesvalt, Roberto Castro, asegura que “el valor puede parecer alto a día de hoy, pero no lo es tanto teniendo en cuenta la expansión que vivirá esta zona, donde influye mucho As Xubias y la Ciudad de las TIC”. La orientación de esta promoción, dice, es muy buena. “En un futuro el precio no parecerá tan elevado porque estará marcado por la proximidad de una industria tan importante como son las nuevas tecnologías”. Por ello, Castro cree que un alto porcentaje de personal que trabaje en este campo estará interesado en residir en esta zona, ya que permite tener una buena capacidad de movilidad al estar en la salida de A Coruña.



El conjunto residencial, ya en construcción, prevé realizar la entrega de llaves en el cuarto trimestre de 2026. Promovido por Árqura Homes, los pisos se anuncian con una distribución de las estancias en zonas de día y de noche con un diseño moderno y actual. Además, las viviendas incluyen armarios empotrados modulares para que no te falte espacio y acabados en tonos neutros para unas estancias luminosas. Las cocinas se entregan amuebladas, con muebles altos y bajos, y equipada con electrodomésticos. Los pisos van desde los 65,57 metros cuadrados útiles, con garaje desde 12,5 metros cuadrados útiles y trastero desde los 4,01.