Las viviendas de uso turístico, a debate en Palexco: “Nos sentimos en el punto de mira”

Palexco acogerá el V Congreso Inmobiliario de Galicia, organizado por la Asociación Gallega de Inmobiliarias (Agalin), que se celebra mañana y el viernes. Profesionales del sector abordarán cuestiones como la aplicación de la inteligencia artificial y las tendencias en construcción, así como el panorama hipotecario. Sin embargo, el plato fuerte del congreso está relacionado con las viviendas de uso turístico y la declaración de zona tensionada, dos asuntos de especial relevancia en los últimos meses.



La presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), Dulcinea Aguín, será una de las personas que aportarán su visión sobre este campo, defendiendo que “Galicia no tiene ninguna zona tensionada”. “Hay un porcentaje muy grande de viviendas que están cerradas y la inseguridad jurídica por parte del propietario a la hora de poner un alquiler es muy grande y eso hace que se resienta la oferta”, asegura. Aguín, que siempre ha defendido las viviendas turísticas, afirma que “no podemos ser una sociedad irresponsable. No nos sentimos culpables porque hay casos muy claros que demuestran que no somos el problema; el problema es estructural. Nos sentimos en el punto de mira y hay que llegar a consensos”.



El Ayuntamiento de A Coruña confirmó el año pasado su interés por regular los pisos turísticos, aunque la presidenta de Aviturga señala que no se ha avanzado en esta cuestión. Por su parte, el secretario general de la Unión de Consumidores de Galicia, Miguel López, que también participará en el debate sobre vivienda turística y zona tensionada, se muestra a favor de la regulación. “Se necesita una regulación, sí, pero homogénea. Igual que se regulan los hoteles, campings o casas rurales, los pisos turísticos tienen que estar regulados según derechos y exigencias, etc”.



Sobre la declaración de zona tensionada, López cree que se trata de “una herramienta más”, que “no va a solucionar ningún problema si no viene acompañado de otras medidas”, tales como la movilización del suelo o incentivos para los propietarios, entre otras, dice.