La vida con párkinson de Lolita Martínez: “Tengo 80 años y mis limitaciones, pero soy una persona activa, vivo sola, coso y bailo”

El optimismo de Lolita Martínez es contagioso. Lleva diez años diagnosticada con párkinson, pasó por un cáncer de útero y padece de la columna desde los 15 años. Ahora tiene 80, pero como dice ella, “hay personas que son mayores, pero por dentro, no”. Lolita es ejemplo de ello. Lejos de la concepción, muchas veces errada, de lo que es el párkinson, sigue siendo una persona autónoma y con una vida repleta de actividad. Con motivo del Día Mundial de esta enfermedad, quiere agradecer su trabajo a todos los profesionales de la Asociación Parkinson Galicia-Coruña, un lugar que se ha convertido en su “segundo hogar”.



El diagnóstico de Lolita llegó en 2015. “Un día les dije a mis hijas que se me estaba volviendo holgazán un dedo. No lo sentía tan útil como los demás. Ya me pidieron cita con un traumatólogo, que me dijo que era todo de la columna”, recuerda Lolita Martínez. Pasó cuatro años así hasta que en una revisión decidió comentárselo a su médico. Inmediatamente la mandó a un neurólogo que le diagnosticó párkinson. “Mi reacción fue muy tranquila. Tiré para delante, luchando por mi calidad de vida”.

La familia, el motor

Ella siempre fue una persona muy activa. “A mí me sirvió mucho la vida que he llevado, una vida muy feliz pero muy trabajada. Mi marido era de la mar y yo tenía todo el cargo sobre mí”, cuenta. Para ella, lo mejor ha sido la familia que formaron. “Tengo cinco hijas, cinco yernos, catorce nietos y tres bisnietos y yo soy el pilar. Mi marido hace diez años que murió, pero es mi vida. Lo tengo aquí conmigo”, asegura.



El día a día de Lolita Martínez puede llegar a sorprender. “Tengo 80 años y mis limitaciones, pero soy una persona muy activa, autónoma, vivo sola, voy a gimnasia, vuelvo a casa, coso para mis nietiños y bailo. Tengo horas bajas también, pero me acojo a la música, una que me trae recuerdos de mi vida anterior, del trabajo de mi marido. Eso me levanta el ánimo”, confiesa.

Su asociación

Llegar a la Asociación Parkinson Galicia-Coruña no fue fácil para Lolita. Su neuróloga le habló de ella pero en aquel primer momento tuvo “miedo”. La insistencia de una vecina, cuyo marido también tenía párkinson, le hizo dar el paso adelante. “Bendito sea el día que vine. Para mí, la alegría es muy importante y aquí tengo un equipo con el que estoy contentísima. Las profesionales nos están incluso mimando y el ambiente es buenísimo. Yo siento que es ‘mi’ asociación, es como mi segundo hogar”, asegura.



Allí acude todos los lunes y los martes y se encarga de aportar la nota de humor. “Me gusta mucho porque nos apoyamos unos a otros y nos contamos chistes también”, ríe divertida.



Lolita Martínez anima a todas las personas con párkinson a “aceptar la enfermedad”: “Nos cuesta mucho, pero tenemos que ser muy realistas porque nos puede dar cualquier crisis. Yo tengo solicitada la dependencia y la discapacidad por precaución”.



También reconoce que una de las cosas que “pueden hacer más daño” a pacientes como ella es el entorno, aunque en su caso su familia es su fuerza: “Tengo ganas de vivir y por quién vivir”.