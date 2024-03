Víctor Martín | “La aproximación desde el disfrute la aprendí de mi familia”

Víctor Martín Aragón aterriza esta noche en La Disfrutona del Orzán (22.00 horas) para presentar su álbum debut ‘Veintitantos’. Él tiene claro que el público se puede esperar del concierto “lo que le apetezca”, porque el formato acústico, él sólo con la guitarra, le permite interactuar con el público, familiarizarse con ellos y que cada experiencia sea única. “Los conciertos son un poco ad hoc, dependiendo de cómo se sientan ellos en el momento del concierto”, asegura.



El artista presenta su álbum, que nace del sueño que “tenía desde que era pequeñito, de hacer un disco, era algo que iba a pasar sí o sí”. En ‘Veintitantos’ reúne “las anécdotas, las historias, todo lo que me ha ido pasando en los últimos diez años”. Cuestionado sobre si el disco que publica es el mismo con el que soñaba de pequeño, lo tiene claro: “Sí, yo creo que sí”.



A lo largo de los temas que lo componen, se pueden ver influencias más rockeras, otras canciones más soul y otras tirando al mundo más autoral. “Hay una historia que pasa por diferentes puntos, pero creo que desde pequeño me empecé a interesar por un tipo de música que tira más hacia todo lo que ha sido el rock americano, el soul y el funk y creo que se ha visto reflejado en este primer disco”, asegura. El camino de cada canción hacia su género, explica, ha surgido de manera natural. Lo que empieza sólo con la guitarra, va ganando una melodía y la letra, pero es una vez que entra en juego la producción cuando se define como tal: “Cogemos canciones que apuntan a ser de una manera y las reconvertimos en un género completamente diferente, buscando encajarla dentro de todo lo narrativo”.



En cambio, ahora prueba nuevas formas. “Me estoy volviendo a sentar a escribir y lo estoy planteando de una forma completamente diferente”, explica, mientras añade que “voy buscando sonidos más específicos, creando el mundo sonoro que estoy buscando y, a partir de ahí, encontrar la letras”.

Inicios, Boston y familia

La música siempre lo ha acompañado, asegura, e indica que también tuvo que ver “el estar rodeado de personas, no solo que se hayan dedicado a la música, sino que han tenido mucha curiosidad y son muy melómanos”. “Desde pequeño tenía ganas de escuchar, mucha curiosidad”, comenta mientras recuerda los viajes en coche escuchando mixes con Fleetwood Mac o The Bangles, “yo me las aprendía de memoria, sin hablar prácticamente español in inglés, me las aprendía todas fonéticamente”, comenta entre risas.



La guitarra lo fue acompañando y, pese a su pasión, decidió estudiar Audiovisuales. Su familia y amigos lo convencieron para entrar en Berkley, en Boston. Fue una decisión “de último momento”, pero de las mejores que pudo haber tomado, apunta.



Su familia siempre le ha aconsejado, pero desde la distancia. No obstante, él se ha fijado en todos ellos, en su aproximación al entretenimiento. “La aproximación siempre ha sido desde el punto de vista del disfrute y del juego, parece obvio, pero no lo es, yo creo que es la mejor aproximación y eso lo he aprendido gracias a mi familia”.