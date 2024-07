Víctor Fernández Trebacz | “Ojalá pueda construir lo que proyecté para el concurso, sería el sueño de todo arquitecto”

El estudiante de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de A Coruña Víctor Fernández Trebacz (A Coruña, 2003) acaba de ganar el Premio Nacional del Concurso de Proyectos del Foro Universitario Cerámico Hispalyt, dotado con 3.000 euros. Hijo de la artista polaca afincada en A Coruña Gosia Trebacz y del arquitecto Guillermo Fernández, el joven se hizo con el galardón gracias a la originalidad de su propuesta.

¿En qué consistió el concurso?

El concurso se basó en diseñar una biblioteca de ladrillo en un parque de Zamora, ya que la empresa que organizó el certamen, Hyspalit, produce ladrillos. Tenías que tener en cuenta la historia del parque, lo que transmitía tu proyecto y el interior y exterior del edificio.



¿Qué propuesta presentó?

Decidí estudiar el entorno del lugar. En Zamora no hay mucha vegetación, por lo que el parque estaba un poco huérfano en ese sentido. Eso me dio pie a pensar que si semienterraba el edificio y hacía la cubierta vegetal, la biblioteca ya podía integrarse en el parque. Así, no solo se aportaría verde sino también intimidad.

¿Le gustaría ver hecho realidad este proyecto?

Me encantaría dedicarme al diseño de edificios. Ojalá pueda construir lo que proyecté para el concurso, creo que sería el sueño de todo arquitecto.

¿Por qué se decantó por la arquitectura?

Pienso que me viene de familia, porque siempre me ha encantado la profesión que tienen mis padres. Creo han sido un ejemplo a seguir en todo momento. Ya de pequeño siempre estaba construyendo con Legos y cuando íbamos de viaje me gustaba fijarme con ellos en los edificios y su diseño arquitectónico.