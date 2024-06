Vicente Fraga Fernández gana el XVIII premio Luis Ksado de fotografía de la Diputación

El pontevedrés Vicente Fraga Fernández es el ganador del XVIII Premio Luís Ksado de fotografía, que convoca la Diputación Provincial, por su colección ‘Alén’, que se posicionó como la mejor para el jurado entre las 55 que se presentaron al certamen, “un dos de máis prestixio dos que se conceden en todo o estado”, destacan. El comité evaluador le concedió la Mención de honra a la serie ‘Nordés’, del ourensano Miguel Muñiz.



La diputada de cultura, Natividade González, presidió el jurado, formado por Pepe Baeza Gallur, María Sandra Balsells Cubells, Chema Madoz, Carmen Dalmau Bejarano y Juan María Rodríguez Caparrós. Actuó como secretaria Manuela Muñiz Souto, jefa del Servicio de Acción Social, Cultura y Deportes de la institución provincial. En las deliberaciones también participaron, sin voto, Xurxo Lobato, comisario del concurso, y Marcos Sánchez, coordinador de los premios que otorga la Diputación.



De ‘Alén’, el jurado valoró “a coherencia na poética da memoria e a deterioración do espazo das persoas arraigadas no seu medio”. Por otra parte, para el comité, ‘Nordés’ “ten o mérito da captura poética dunha atmosfera e a coherencia dunha visión íntima dun lugar e dunhas xentes, onde as forzas elementais da natureza se transmiten con eficaz sinestesia: un documento vívido que máis que mostrar fai sentir”.



Los expertos también seleccionaron, además de las premiadas, las siguientes colecciones para formar parte del catálogo y de la exposición itinerante que se programa por cada edición: ‘Fin de la faena’, ‘A quen’, ‘El terremoto de Turquía’ y ‘Usar y tirar. Perversa moda rápida’.