Vegalsa-Eroski dona 3.630 euros para la inclusión efectiva de las personas con Síndrome de Down

La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski quiso sumarse a la iniciativa calendario solidario 2022 de Down Coruña adquiriendo 363 ejemplares de su almanaque y donando el importe íntegro de esta compra, 3.630 euros, a la Asociación a favor de la inclusión y diversidad de las personas con Síndrome de Down. Esta entrega, que tuvo lugar ayer en la sede de Down Coruña a su presidente, Ricardo Santos, junto con su director ejecutivo, Manuel Rego, se destinará a financiar las actividades diarias de Down Coruña.





Estas están orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down, procurando el desarrollo de sus capacidades individuales y favoreciendo su plena integración.