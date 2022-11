Los vecinos de las zonas cercanas al Recinto Ferial denuncian que hay calles que no se limpian en el barrio

La portavoz vecinal Vanesa Rey, del barrio del Polígono de Someso y Ponte da Pedra, que conforman el proyecto de urbanización del Recinto Ferial, denuncia que hay calles en la zona que no disfrutan del servicio de limpieza por parte del Ayuntamiento. “No estamos incluidos en el recorrido municipal de limpieza de las calles. Si no nos explican el motivo por el cuál no se limpian aquí las calles, que al menos nos devuelvan las tasas, porque las estamos pagando como todos los coruñeses. Son unos dos euros al mes, pero algunos vecinos llevamos aquí diez años pagando para nada, porque no recibimos el servicio”, asegura.



Esta situación afecta, según confirma Rey, a las calles José Pascual López-Cortón, José Vázquez Rozas y Aurelio Aguirre Galarraga. “La recogida de basura en los contenedores sí que se hace, pero no pasa lo mismo con la limpieza de las calles. El servicio de limpieza municipal incluye el barrido manual y también cuando se hace de forma mecánica. Pero aquí no vienen. Las calles no se limpian, salvo que algún vecino lo haga por su cuenta”, denuncia la portavoz vecinal.



Además, Vanesa Rey recuerda que la situación se agrava en determinadas fechas en las que se celebra algún evento en el Coliseum, muy cerca de la zona, y que concentra a un gran número de personas. “Después de los conciertos, siempre quedan restos: de copas, de cajas de pizza... El Coliseum tiene su propio servicio de limpieza, que alcanza cierto perímetro, pero la suciedad llega aún más lejos. Hay botellas que siguen ahí tiradas desde la actuación de Dani Martín, que fue hace semanas. Es algo que llevamos demasiado tiempo soportando y queremos que se arregle lo antes posible”, asegura.



“Las maquinas de limpieza pasan por alguna de las calles pero sin limpiarlas, para llegar a otras que sí están incluidas en el recorrido”, asegura Rey. “Sinceramente, dada esta situación, creo que es irónico, porque hasta resultaría más sencillo que limpiasen, ya que tienen que pasar por ahí. Es una situación que los vecinos no entendemos”, concluye.