Los vecinos de O Ventorrillo solicitan una parada de autobús adaptada

La asociación de vecinos de O Ventorrillo ha presentado una solicitud ante el registro municipal para que la parada de bus de Alcalde Jaime Hervada se adapte para facilitar su uso a las personas con movilidad reducida.



Aníbal Rodríguez, vicepresidente de la asociación, explica que los coches aparcan frente a la parada y, por tanto, esto impide que se despliegue la rampa para bajar las sillas de ruedas.



Según apunta la asociación de vecinos, la parada no está pintada para indicar a los vehículos la prohibición de estacionar ni hay señalización en este sentido, más allá de la propia marquesina y los paneles de la parada.

Dificultad para bajar



El escrito fue presentado este jueves después de que una vecina de la zona, Pilar Martínez, cuyo marido utiliza silla de ruedas, contactase con la asociación vecinal.



Esta vecina, usuaria de la línea número 7, señala que los coches están casi siempre estacionados en la parada, algo que no sucede en otras zonas, donde la plataforma se utiliza con normalidad.



Además, indica que al llegar a la parada muchas veces deben bajarse en un lugar separado de la acera. “Si hubiese una plataforma y llegase hasta la acera estaría mucho mejor”.



Algunos conductores tratan de solventar la situación de la mejor manera posible. “Muchas veces son tan amables que me llevan hacia adelante y allí bajan la plataforma como pueden”.



No obstante, dice, no siempre pueden hacerlo y en algunas ocasiones ha llegado a irse hasta la última parada, la del centro de salud de O Ventorrillo, “para no molestar”. Cuando esto sucede, tiene que recorrer una mayor distancia hasta llegar a su domicilio.



Por este motivo, los vecinos solicitan que la parada se adecue para personas con movilidad reducida. Quieren que se amplíe la acera y se indique a los vehículos que no estacionen en la zona.

Otras mejoras



Desde la asociación de vecinos esperan que la modificación pueda realizarse pronto, ya que creen que no supondrá un gran coste y redundará en un gran beneficio.



Según indica la vecina Pilar Martínez, otro de los aspectos que se podría mejorar en el barrio es el estado del pavimento, ya que algunos adoquines están sueltos y dificultan el paso de la silla de ruedas.