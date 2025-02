Los vecinos de San Pedro de Visma podrán campar a sus anchas

Caminar por San Pedro de Visma sin tener que afinar el oído o echar la vista atrás con cierta frecuencia está cada vez más cerca de ser una realidad. Es cierto que el Ayuntamiento ya se lo había confirmado y comunicado a los vecinos hace meses, pero existe una ley no escrita entre los más desconfiados del movimiento asociativo que se parece mucho a eso de: “Si no lo veo, no lo creo”. Y para la incredulidad ya no queda lugar. Las máquinas comenzaron a operar en las calles Seavella, San Pedro de Visma y Río, entre otras, con un objetivo común: ampliar el espacio tanto para los peatones como para los vehículos que circulan por una zona hasta ahora demasiado confusa.



No debe confundirse esta actuación con la construcción de miles de viviendas en Visma. En este caso se trata de una reclamación cuyas primeras reclamaciones se remontan a más de un lustro y que se ha convertido en todo un motivo de celebración por parte de la asociación vecinal. “Llevamos más de cinco o seis años detrás de este proyecto. Era una urbanización que tenía unos accesos horribles y ahora encontraremos, por ejemplo, una solución a la incorporación desde Peruleiro. Ya no tendremos que ir hasta la rotonda del Pavo Real y sí tendremos una vía de conexión”, celebra José Ramón Calvete, quien debido a lo complicado de la circulación había pedido que se redujese el máximo de velocidad a 30 kilómetros por hora. Entre las buenas noticias para los propietarios de vehículos está también la ampliación del número de plazas de aparcamiento.



A mayores

Como viene siendo habitual en este tipo de actuaciones, tal y como acordó la Junta de Gobierno Local el pasado mes de diciembre, los trabajos de ampliación de las aceras también llevarán implícita una mejora del sistema de iluminación, así como una renovación de la vegetación de la zona.



Por otra parte, también se mejorará la seguridad de los automóviles y los peatones, además de dotar de mobiliario urbano nuevo las zonas de acceso peatonal a la Tercera Ronda. Sin embargo, y a pesar del nuevo aspecto que en cuestión de meses lucirá San Pedro de Visma, son los accesos y la mejora de las zonas peatonales y el hecho de anchear las vías de circulación los aspectos que han supuesto en las últimas horas todo un motivo de celebración para los residentes del barrio.



El presupuesto aprobado para todas estas mejoras en el barrio es de aproximadamente 255.000 euros, en una de las zonas de la ciudad que está llamada a vivir un cambio más radical en los próximos años.