Los vecinos de Mesoiro Viejo reclaman marquesinas en las paradas de autobuses

Los vecinos de Mesoiro Viejo llevan tiempo reclamando que alguna de las paradas de autobuses que hay en el barrio no disponen de marquesina, lo que dificulta en muchas ocasiones la espera de los pasajeros. “Sobre todo ahora en invierno, cuando las temperaturas son más bajas y muchos días llueve. Consideramos que una simple marquesina para resguardarnos del frío y de la lluvia es una petición de lo más razonable”, señala Javier Hurtado, presidente de la asociación de vecinos.



Uno de los puntos que más preocupa es una parada que también se utiliza para transporte escolar, con lo que ya se ha convertido en una escena habitual la de los niños esperando en la acera sin poder esperar en un lugar algo más acondicionado. “Es lamentable. Además, es una parada que está situada en un tramo muy transitado de la carretera general, y siempre se ve en invierno a muchos niños mojándose mientras esperan. A veces, aunque los padres los protejan con paraguas, el viento hace que se empapen igual. Necesitamos una solución ya y no creo que sea tan complicado poner una marquesina”, añade el representante vecinal.

Sin soluciones

Para tratar de poner solución a este problema, desde la asociación municipal que preside Hurtado se han puesto en contacto con las administraciones, exponiendo el problema y solicitando la correspondiente instalación de las marquesinas. Sin embargo, estas demanda todavía no han fructificado, y la solución tampoco parece que vaya a llegar a corto plazo. Y es que, según explica el portavoz vecinal, ni siquiera está claro quien tiene que hacerse cargo de estas pequeñas obras. “Nos hemos puesto en contacto tanto con el Ayuntamiento como con la Diputación, y ambos nos dicen que la responsabilidad es del otro. Y mientras ellos no se ponen de acuerdo, los que seguimos sufriendo el problema somos los vecinos. Por mucho que insistimos, el problema no se resuelve”, lamenta.



De hecho, la Diputación ha contestado por escrito a la reclamación realizada a nivel oficial por Hurtado. En el escrito, el ente provincial alega que la colocación de marquesinas es una competencia municipal, por lo que debería ser el Ayuntamiento de A Coruña el encargado de colocar estos elementos en la parada de autobuses.



Sin embargo, fuentes municipales consultadas por este diario no comparten esta idea, y consideran que, al tratarse de una carretera provincial, es la Diputación la que debe encargarse de resolver este asunto. En todo caso, desde Mesoiro Viejo hacen un llamamiento a ambas administraciones para que el problema quede resuelto. “En realidad, nos da igual quien lo haga. Solo queremos una solución”, concluye Hurtado.