Los vecinos de la Ciudad Vieja aclaran que no se oponen a la feria medieval

Los vecinos y comerciantes de la Ciudad Vieja mantienen estas semanas reuniones para llegar a un punto en común de cara a la celebración de la Feira das Marabillas. Eso sí, los primeros dejan claro que no están en contra de este evento, sino del formato que se ha adoptado en los últimos años. “Lo que queremos es que se reformulen algunos aspectos que consideramos perjudiciales para los residentes en la zona, porque entre todos podemos convivir”, asegura el presidente de la entidad vecinal, Leonardo Méndez.





Los puntos a tratar entre ambas asociaciones y el Ayuntamiento, según el portavoz, son la duración de la feria y la disposición de los puestos en las calles del casco histórico. Los comerciantes plantean una duración de seis días, como en las últimas ediciones, pero los vecinos piden que dure menos tiempo, algo que tienen claro que “es nuestra piedra angular y no nos vamos a bajar de ahí”, dice Méndez.





El presidente de la Asociación de Comerciantes Ciudad Vieja A Coruña (Aceca), Adolfo López, por su parte, afirma que tratarán de colocar los puestos de una forma que sea más amable para los vecinos, ya que esta es otra de las cuestiones que estos solicitan. “Algunos residentes dicen que los puestos de comida son molestos por el humo y el olor”, explica.





La alcaldesa, Inés Rey, quiso enviar un mensaje conciliador a los vecinos hace unas semanas: “Su celebración se pactará con los residentes y se atenderán todas las sugerencias que vayan encaminadas a su mejora”.





Convivencia

“Solo pedimos que se nos tenga en cuenta. Hay empresarios y hosteleros que también consideran que es una duración excesiva. Nos oponemos al formato y queremos una postura constructiva y de convivencia”, afirma el presidente de la entidad vecinal.





Méndez comprende que “los comerciantes defiendan sus intereses” y que el Ayuntamiento esté a favor de este evento que atrae a tanta gente a la ciudad, “pero nosotros defendemos nuestro espacio de vida diaria que se ve secuestrado durante estos días que dura la feria. No podemos acceder con el coche cuando queremos, no podemos bajar la basura a donde queremos y no queremos que los vecinos tengan una sensación de enfado, por eso queremos llegar a un punto en común y sacar la feria adelante”.





Adolfo López, por su parte, recuerda que el Plan de Autoprotección indica la disposición de los contenedores y todas las cuestiones de movilidad. “Siempre tratamos de hacer lo mejor para los vecinos”, concluye.