Los usuarios recurrentes de tren en A Coruña explotan ante nuevas incidencias y retrasos

Cargante se puede definir el presente que están viviendo los usuarios recurrentes del tren en A Coruña. Más aún si, a pesar de tener que lidiar con una nueva realidad a partir de junio, se siguen produciendo nuevas incidencias y retrasos en una región que, hoy en día, alberga dos de los cuatro corredores con más viajeros del país. Hartos de esta situación, “que se repite frecuentemente”, explotan contra Renfe y Adif y reivindican una “mejor gestión” del transporte ferroviario en la comunidad gallega.



Así lo cuentan responsables de las asociaciones de usuarios de tren Perder O Tren y la Plataforma de Media Distancia, quienes reconocen sentirse “vulnerables” ante la gestión “ineficiente” del transporte ferroviario.

“Nuestra movilidad diaria está plagada de retrasos y averías, a causa de Renfe o Adif, que se suman a la falta de reposición de las frecuencias de antes de la pandemia, al aumento de los tiempos de viaje comprometidos en el contrato de servicio público o la injerencia a ojos de los usuarios de la operadora en la determinación de la parrilla horaria”, exponen.



Las últimas incidencias destacadas ocurrieron esta Semana Santa. Por un lado, la avería del MD 09143 de las 14.05 horas que realiza el trayecto A Coruña-Vigo Urzaiz. “El tren se averió y en los paneles de la estación de Santiago de Compostela ponía salida inmediata y tuvimos que esperar más de media hora sin ningún aviso”, explicó una de las viajeras recurrentes de este trayecto.



Aunque, sin dudas, más serias fueron las supresiones de dos trenes entre Vigo Guixar y Santiago de Compostela ante la falta de maquinistas “nunha data de máxima demanda para os viaxeiros recurrentes”, según denunció el sindicato de la Confederación General del Trabajo (CGT).



Un nuevo problema tuvieron los que no consiguieron plaza o se negaron a pagar los más de 80 euros que costaba algún trayecto con destino la capital española para esta Semana Santa. Tanto fue así, que ni siquiera el refuerzo de las 1.000 plazas de Renfe pudo evitar el lleno ante la gran demanda de viajeros en esta celebración de abril.

Cambio de perspectiva



Se acumulan las incidencias para unos usuarios que, en apenas dos meses, cambiarán su perspectiva por completo. “Nos vienen seis meses difíciles. Luego, en 2026, necesitamos entrar en el billete único. A día de hoy nos faltan frecuencias útiles y más plazas, por no hablar de los retrasos”, comentan desde la asociación de usuarios recurrentes.

Así, recalcan la importancia del transporte ferroviario en una región “poco atendida por las administraciones” y muy demandada por los usuarios. Más de siete millones utilizaron A Coruña como origen o destino en 2024.



“En Galicia no hay alternativa al tren. No hay otra vía terrestre de capacidad: ni la AP-9, ni la N-550, ni las rutas de bus. No hay derecho a tener que depender del vehículo privado existiendo el tren. Si el tren no es alternativa asequible, útil y fiable, perdemos todos. Hay que conseguir soluciones concretas a cada dificultad”, concluyen.