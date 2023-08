Los usuarios de la pista de skate de Los Rosales piden una reforma “antes de octubre”

La remodelación de la pista de skate de Los Rosales es una vieja demanda de los usuarios, que consideran que no se encuentra en óptimas condiciones para ser utilizada de forma adecuada. “Su estado actual es de abandono. Se solicitó la reparación del suelo como prioridad para su uso, ya que es lo más prioritario y lo que permite darle utilidad al parque, pero no se hizo así. Se pusieron unas verjas innecesarias y se taparon unas grietas que se han vuelto a abrir a los pocos días. Desde el año 2014, no se hace un mantenimiento adecuado”, explica Gabriel Amado, miembro de la plataforma Skateboarding, que engloba a numerosos usuarios.



Aunque se trata de una demanda que lleva tiempo sobre la mesa, lo cierto es que ahora es algo prioritario para este colectivo. “Cuando más se utiliza esa pista es en los meses de noviembre y diciembre. Eso se debe a que es una época del año en la que, por su ubicación, prácticamente no le afecta el viento. Lo ideal sería que se llevasen a cabo las actuaciones necesarias antes de octubre y de que lleguen las lluvias, que dificultarían las obras”, asegura Amado.



Aunque a juicio de los usuarios, es necesario que se acometan mejoras de forma inmediata, la opción ideal para ellos sería que se llevase a cabo una remodelación completa de la pista.



“Es necesario hacer cuanto antes un pulido del diamante en el pavimento (cinco o seis pasadas) y una reparación bien ejecutada de las grietas, al menos mientras que desde el Ayuntamiento no se plantee una remodelación completa del espacio, que sería lo ideal y lo que el colectivo demanda”, confirma Amado, que espera que en las próximas semanas pueda haber novedades.