La Universidad de A Coruña encuentra restos de planetas perdidos en estrellas muertas

Un equipo de investigadores del Citic de la Universidad de A Coruña ha logrado recientemente un importante avance en el estudio de la evolución de los sistemas planetarios: han identificado trazas de metales en las atmósferas de enanas blancas, o dicho de otra manera, han encontrado restos de planetas perdidos en estrellas muertas.

Así lo han podido corroborar siguiendo los datos proporcionados por la misión espacial europea Gaia y avanzadas técnicas de inteligencia artificial.



Xabier Pérez Couto, investigador del Citic y líder del estudio, asegura que su grupo de investigación se centró en el estudio completo de estas enanas blancas. “As ananas brancas son os restos que quedan dunha estrela cando esta esgotan o seu combustible nuclear (hidróxeno) e morre”. “Sería o cadáver dunha estrela, como por exemplo, o sol”, apunta Pérez Couto.



A su vez, el líder del proyecto incide en que el gran descubrimiento fue que gracias a las observaciones pudieron corroborar que dentro de estas enanas blancas no solo había hidrógeno, sino una serie de materiales pesados “que non deberían estar aí”, incide. “A teoría máis apoiada é que a propia estrela atrapa estos metais dos restos de planetas que quedaron tras a súa morte, e que orbitaban arredor dela”.

“O que fixemos neste estudo foi coller unha mostra xigantesca destas estrelas, e grazas a un algoritmo de IA puidemos atopar 143 ananas brancas con calcio, magnesio, potasio e elementos máis pesados, que se espera que veñan de restos de planetas rochosos”, comenta Pérez.

Importancia de la IA



Xabier Pérez también muestra especial énfasis en la gran ayuda de la Inteligencia Artificial, sobre todo, en el ámbito de la ciencia. “A utilización da IA pode axudar a detectar millóns de corpos no espazo nun só barrido”.

“Xa non é factible o que se facía no século XIX de ir contando as estrelas unha a unha, agora ti adestras un algoritmo e a Intelixencia Artifical é capaz de facer esta tarefa en moito menos tempo cun humano”, destaca el investigador.



El algoritmo de Inteligencia Artificial que el equipo utilizó, denominado ‘mapas autoorganizados’, permitió, además de poder encontrar un total de 143 enanas blancas con restos de planetas perdidos, también permite saber cuánto calcio tenían esos planetas cuando aún tenían vida.



El artículo, publicado recientemente en ‘The Astrophysical Journal’, fue desarrollado por Xabier Pérez Couto, Lara Pallas Quintela, Minia Manteiga y Carlos Dafonte, del Citic, junto a Eva Villaver Sobrino, investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).