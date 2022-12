La UDC se integra en Emerge y se sitúa a la vanguardia europea

Nueve universidades europeas, entre ellas la Universidad de A Coruña, se unieron en la alianza estratégica Emerge (European Margins Engaging for Regional and Global Empowerment), que sitúa a la UDC en un nivel superior de calidad europea. El rector, Julio Abalde, suscribió el acuerdo de creación de esta alianza en una reunión organizada en días pasados en la University of Limerick, a la que asistieron, además, la vicerrectora de Internacionalización y Cooperación, Pilar García de la Torre, y la Adjunta de Proyección Internacional y Política Lingüística, Begoña Crespo.



En esta reunión, rectores de las nueve universidades firmaron la declaración de principios sobre los que se articula el consorcio. Esta alianza de universidades europeas está formada por Université de Rennes (Francia), Université de Bretagne Sud (Francia), University of Limerick (Irlanda), Democritus University of Thrace (Grecia), Europa-Universität Flensburg (Alemania), Innland Norway University of Applied Sciences (Noruega), Univerzita Mateja Bella (Eslovaquia), Neapolis University Pafos (Chipre) y la Universidad de A Coruña, todas ellas situadas en regiones periféricas de Europa.



A través de Emerge, el consorcio se fortalece para poner en marcha proyectos bilaterales y multilaterales, así como concurrirá conjuntamente a las convocatorias de financiación europeas. La reunión en la University of Limerick, que tuvo lugar a mediados de este mes, fue la primera reunión personal de los líderes de unas universidades que cuentan conjuntamente con más de 110.000 estudiantes, y a la ceremonia de compromiso siguieron tres intensos días de trabajo para desarrollar y planificar la estrategia a largo plazo del Consorcio Emerge.



Aunque cada universidad tiene diferentes culturas, idiomas y programas educativos, el consorcio tiene como objetivo construir una estrategia conjunta a largo plazo con la finalidad de crear un cambio sistémico, estructural y sostenible en la forma en que operan y cooperar en beneficio de sus comunidades y partes interesadas. El objetivo fundamental es aumentar la inclusión y el compromiso de los territorios de la periferia de Europa con los valores europeos y visibilizar la aportación de las instituciones de enseñanza superior de estas regiones con el entorno socio-económico para contribuir a su desarrollo, formar una ciudadanía europea y generar una mejor calidad de vida.



Subyace bajo este propósito la creación de un modelo de excelencia en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación en el que participarán como actores principales el alumnado, el personal y la comunidad en general. Se trata de una enseñanza innovadora, colaborativa, interactiva y basada en retos para poder crecer