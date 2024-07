La UDC cede dos naves para estudios de grabación en la Ciudad de las TIC

La Universidad de A Coruña (UDC) celebró ayer su último Consejo de Gobierno antes del inicio del próximo curso académico. En él se abordaron las novedades referidas a la Ciudad de las TIC, el parque empresarial tecnológico actualmente en construcción en los terrenos de la antigua Fábrica de Armas. El rector de la UDC, Ricardo Cao, informó que la universidad cederá dos espacios físicos de dos naves distintas a la sociedad Pedralonga Estudios, constituida por una decena de empresas del sector audiovisual, entre las cuales se encuentran Portocabo, Vaca Films, Congo Producciones, Zenit Televisión o Producciones Audiovisuales Setemedia.



Ambos espacios (uno de 2.500 metros cuadrados y otro de 2.000) funcionarán como estudios de grabación para proyectos audiovisuales de diversa naturaleza, por lo que se convertirán en un “complemento indispensable” al plató virtual que esta construyendo ahora mismo la Diputación de A Coruña. Este último será, con una dimensión de 700 metros cuadrados, el mayor plató audiovisual virtual de España. Anexo a los platós físicos habrá otro espacio de 1.500 metros cuadrados para camerinos, vestuarios, almacenes u oficinas. De esta forma, en la Ciudad de las TIC se destinarán un total de 6.700 metros cuadrados para producciones audiovisuales.



“Tanto o Cluster Audiovisual de Galicia como Pedralonga Estudios foron os que solicitaron ao Igape (Instituto Galego de Promoción Económica) unha financiación de máis de cinco millóns de euros para a construción nesas naves do estudio audiovisual. E agora o Consello de Goberno acaba de aprobar a cesión deses espazos”, indicó el rector.



En el Consejo de Gobierno también se trató la cuestión de la actualización del Plan Director de la Ciudad de las TIC, ya que este incluye plazos y previsiones de ingresos que “a inicios de 2024 quedaron desfasados”. “Viuse necesaria unha revisión que permita adaptar a nova estratexia á realidade con sensatez e dándolle total transparencia”, señaló Cao, quien también apuntó al “liderado” de la UDC en los ámbitos “científico, técnico e académico” en lo referente al complejo tecnológico en construcción.



A pesar de este “compromiso” por parte de la universidad, la sociedad gestora de la Ciudad de las TIC, formada por el Ayuntamiento y la propia UDC, todavía no se ha constituido. A este respecto, Cao informó que la universidad está manteniendo conversaciones “intensas” con el Ayuntamiento coruñés. “Estamos intentando chegar a acordos nalgúns aspectos que son moi importantes para nós, como son o do liderado cientifico que ten que ter a universidade en todo o proxecto ou o do sistema de gobernanza da sociedade xestora”, explicó.



Cao también abordó la actual ausencia de un director en la Ciudad de las TIC, ya que Alfonso Martínez, quien ostentaba el cargo desde 2022, dejó de hacerlo recientemente. El rector dejó claro que no habrá director hasta que se constituya definitivamente la sociedad gestora: “A contratación dun novo director está a expensas de que se cree a sociedade. Cando o estea, lóxicamente os socios teremos que acordar un director ou directora. Alfonso Marínez, ao que lle agradecemos o seu labor, tiña un contrato que estaba previsto que rematara a finais de 2023 e que se prorrogou catro meses máis para tratar de pechar algúns asuntos”, informó.

Social y nuevos cursos

Otro de los asuntos fue la aprobación, condicionada al informe que emita el Consejo Social de la UDC, de la modificación de la norma que regula la permanencia de los estudiantes. El reglamento actual es del 2017, cuando la mayor parte de los alumnos estaban matriculados a tiempo completo y con unas condiciones distintas a las actuales, por lo que la universidad considera que se hace necesaria una adaptación de la norma para adecuarla a las circunstancias de hoy día. Por último, la UDC aprobó la creación de cuatro nuevos títulos propios: dos de máster, un curso de Formación Específica y otro microcredencial.