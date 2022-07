Un turismo choca con un autobus de línea en Juan Flórez

A las cuatro menos cuarto de la tarde tuvo lugar una colisión entre un autobús de línea y un turismo en el cruce de la calle de Juan Flórez y la avenida de Arteixo. El turismo se saltó el semáforo en rojo y chocó con el transporte público, causando graves daños en el vehículo privado. Sin embargo, las tres personas que viajaban en él, un matrimonio con su hija de corta edad, resultaron ilesos.

En cuanto al autobús, ningún pasajero resultó herido, aunque acudió una ambulancia medicalizada del 061, dado que una señora parecía indispuesta, esta no fue finalmente trasladada. La Policía Local cortó uno de los carriles de Juan Flórez mientras llegaba un nuevo autobús que transportara a los viajeros, aunque el primero apenas había sufrido daños. Unos minutos más tarde llegó la Unidad de Atesados para investigar las causas del accidente.

Según explicó la mujer que viajaba a bordo del turismo, sentía dolor en el cuello, pero nada más: "Creo que el semáforo se cambió y no lo vimos porque se tapaba una rama. Pero todos estamos bien. El coche no, pero ya nos estaba pidiendo un cambio", comentó la implicada en tono positivo. El accidente no afectó a penas al tráfico, que a esa hora era muy escaso.