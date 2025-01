El tren turístico de la ruta 'MEGA e a Coruña de 1906' regresa en marzo

Renfe, Turismo de Galicia y el Instituto Ourensano de Desarrollo Económico (Inorde) han presentado en la Feria Internacional del Turismo la nueva temporada de Trenes Turísticos de Galicia. Un total de 33 salidas entre los meses de marzo y octubre de 2025 recorrerán diferentes puntos de la comunidad autónoma, para mostrar la riqueza gastronómica, cultural y paisajística gallega.



El abanico de rutas de este año suma un total de trece, con la especial novedad de la recuperación de las rutas Ribeira Sacra do Miño, Ribeira Sacra do Sil y Ruta Ribeira Sacra-Valdeorras, que llevaban varias campañas sin poder llevarse a cabo por las obras de mejora que se estaban realizando en la infraestructura. A partir de este año, volverán a ofertarse a los clientes.



En la nueva campaña serán más de 2.500 plazas repartidas en las salidas de estas 13 experiencias turísticas: Ruta dos Faros, Ruta As Mariñas, Ruta MEGA e a Coruña de 1906, Ruta Ribeira Sacra-Valdeorras, Ruta das Rías Baixas, Ruta das Camelias en Flor, Ruta dos Queixos, Ruta Ribeira Sacra do Miño, Ruta Ribeira Sacra do Sil, Ruta de Monterrei, Ruta dos Mosteiros, Ruta Pazos e Xardíns y Ruta O Ribeiro-Rías Baixas.



Cada recorrido de estas escapadas turísticas en tren tiene una duración de una jornada y, además del traslado en trenes de Renfe, incluye el servicio de guías oficiales de Turismo de Galicia durante el viaje, traslados complementarios en autobús y entradas a los puntos de interés correspondientes.

Los Trenes Turísticos de Galicia llevan circulando desde el año 2013 y más de 21.300 viajeros ya los han disfruta en todos estos años. Sus rutas permiten recorrer lugares especiales y llenos de encanto de la geografía gallega de la mano del ferrocarril, transporte sostenible y comprometido con la sociedad, y el desarrollo y promoción de las actividades culturales, turísticas y sociales.