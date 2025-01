Todo lo que se pide a 2025: los deseos de 25 personalidades

Comienza un año nuevo, el que queda para alcanzar el cuarto de siglo y, como siempre, los ánimos están muy altos. Quedan muchas cosas por concluir que se comenzaron en 2024 o incluso atrás y nuevos proyectos que se han estado preparando y que verán la luz durante 2025. El Ideal Gallego ha reunido a 25 personalidades de los campos de la política, la economía, la cultura, la sanidad y el deporte para que revelen cuáles son los deseos que, incluidos o no en su carta a los Reyes Magos, esperan que se cumplan antes de 2026.



Los desafíos, en cierta manera, son los mismos, sobre todo en la economía y en la política, donde coinciden en que debe haber una solución a un problema tan acuciante como el de la vivienda. Quizá se trata de un tema demasiado complicado como para solucionarlo en un año, pero seguro que se puede avanzar al respecto. También brindan por los grandes proyectos que este año han comenzado a tomar forma en A Coruña, como la Ciudad de las TIC, la ampliación de Alfonso Molina, la intermodal o el Nuevo Chuac, entre otros.



En el ámbito de los servicios, los deseos apuntan hacia una mejora en la calidad de la atención, ya sea Atención Primaria, afectados de daño cerebral adquirido o pacientes con cáncer. El sector educativo también pide más financiación para seguir creciendo y lograr una Universidad global y eficiente; y, con el objetivo de seguir potenciando todas las riquezas que ofrece la ciudad a los visitantes, el turismo demanda más apoyo a los congresos.

Inés Rey García (Alcaldesa de A Coruña)

“Que o ano que empeza sexa un ano próspero para os coruñeses e coruñesas, un ano no que esta cidade siga a crecer e a xerar emprego, no que a cidade medre en calidade urbana e servizos, un ano para a mellora de todos os nosos barrios e para a finalización de grandes investimentos que marcarán tamén o futuro da nosa cidade. Alfonso Molina, a Intermodal, os Cantóns, o concurso internacional de ideas para o porto… E que sexa un ano sen vítimas da violencia machista”.

Francisco Jorquera (Portavoz del grupo municipal del BNG)

“Os meus desexos para a cidade neste 2025 que acabamos de ver nacer é que se dean pasos decididos con vistas a resolver os problemas que máis preocupan aos coruñeses, a comezar polo do acceso a unha vivenda digna a prezos asequíbeis para as maiorías sociais. O Concello non é a institución con máis competencias na materia (e a Xunta o que o ten) mais si pode facer moito máis do que fai”.

Dava Torres (Capitán del Liceo)

“Suena a tópico deportivo, pero mi mayor deseo es la salud del equipo, que mis compañeros Pablo y Tato se recuperen y que las lesiones nos respeten a los demás hasta final de temporada para poder luchar y brindar, al menos, un título a la afición liceísta. En otros deportes, deseo que el Dépor ascienda a Primera División y que el Basquet Coruña se mantenga en ACB”.

Luis Verde (Gerente del Área Sanitaria de A Coruña)

“Seguir contando con los magníficos profesionales que tenemos en nuestra organización y que estos vean también cumplidas sus expectativas en lo profesional y lo personal. Para nuestros pacientes, que recuperen pronto su salud y que todos juntos veamos avanzar el proyecto del Nuevo Chuac”.

Natalia Lamas (Presidenta de la Asociación Amigos de la Ópera de A Coruña)

“Que el 2025 nos traiga toda la ilusión y el esfuerzo para seguir dando la mejor ‘Música’, con mayúsculas, desde A Coruña. Para ello, esperamos continuar contando con el apoyo imprescindible de los asociados y de las instituciones públicas y privadas para ilusionar y hacer feliz al público en cada espectáculo”.

Valentín González Formoso (Presidente de la Diputación)

“2025 será o ano no que consolidaremos moitos proxectos importantes para a provincia. Os concellos coruñeses disporán do maior financiamiento da historia grazas ao Plan Único, que sobe o seu orzamento nun 72% con respecto al ano pasado, o que permitirá mellorar as infraestruturas e servizos para a veciñanza dos 93 municipios”.

Sara Catrain (Presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos)

“Mejores perspectivas para cuestiones como los desabastecimientos e implementar un canal de comunicación fluida entre la farmacia y Atención Primaria”.

Manuel Aguilar (Presidente de la Junta Provincial de la AECC en A Coruña)

“Deseo que podamos avanzar juntos hacia un futuro donde más personas que afrontan un cáncer puedan acceder a la atención y los servicios que precisan, independientemente de dónde vivan”.

Juan Luis Delgado (Presidente de Adaceco)

“Reducir a mínimos la lista de espera de demanda de atención de afectados de daño cerebral adquirido y conseguir financiación de Diputación y Xunta para nuestro futuro edificio”.

Ricardo Cao (Rector de la UDC)

“Máis financiamento e seguir impulsando a investigación e a internacionalización para facer unha Universidade máis global, máis eficiente e atractiva e implicada coas necesidades sociais”.

Miguel Lorenzo (Portavoz del PP)

“Pediría lo mejor para todos los coruñeses y, al Gobierno de Inés Rey, que todas sus promesas se convirtieran de una vez por todas en realidad”.

Antonio Fontenla (Presidente de CEC)

“Que avancen los importantes proyectos industriales del área, y que se siga incrementando el peso de la industria en nuestro PIB”.

Antonio Couceiro (Cámara de Comercio)

“Pedimos energía para continuar en esta senda de apoyo a las pymes y autónomos, pero también a los grandes proyectos tractores, como la Ciudad de las TIC”.

Ruth Varela (Delegada del COAG)

“É fundamental transformar a cidade fronte aos efectos da crise climática, desbloquear as políticas de vivenda pública, regular as VUT e declarar a zona de mercado tensionado”.

Belén Do Campo (Delegada de la Xunta)

“Entre nuestros principales deseos se encuentran dos iniciativas fundamentales para la ciudad: el avance en la construcción del Nuevo Chuac y el impulso a los proyectos de vivienda protegida en el barrio de Xuxán”.

Juan Jose Yáñez (Secretario de Aproinco)

“La agilización de las licencias y la seguridad jurídica de la interpretación del Pepri que permita a las empresas y a las familias rehabilitar muchas zonas del casco antiguo y Pescadería”.

Agustín Collazos (Presidente de Hospeco)

“Lo más importante es que tuviésemos en Galicia un aeropuerto potente, es decir, que cuando alguien se plantea viajar no tenga que pensar en irse a Oporto o a Madrid, sino que tengamos un aeropuerto que permita que la gente llegue a nuestra ciudad. Pedimos también mayor apoyo a los congresos de la ciudad, a nuestro Convention Bureau”.

Óscar Gilsanz (Entrenador del Deportivo)

“Mi mayor deseo para este año es que todos tengamos mucha salud”.

David Mella (Jugador del Real Club Deportivo)

“Que podamos seguir disfrutando todos juntos en el Abanca-Riazor de los éxitos del equipo”.

José Antonio Santiso (Presidente del Consorcio As Mariñas)

“Mi deseo desde el Consorcio es que se tomen las decisiones adecuadas para proporcionar a los ciudadanos el mejor servicio de tratamiento de residuos. Y también con el nuevo contrato de recogida”.

Venancio Salcines (Director general de Cesuga)

“Para Cesuga y efbs Grupo Educativo pediría que continuaran siendo agentes de cambio social, que ayuden a seguir cumpliendo los sueños de cientos de jóvenes, que hicieran tan bien su trabajo que puedan ser un motivo de orgullo para la ciudad y su comarca”.

Tomi Legido (Vicepresidente de Clubtura)

“Al público le pediría que se acuerde de las salas de la ciudad y que visiten nuestras redes sociales. En cuanto a las administraciones, que busquen formas de apoyo real. Para los responsables de los medios de comunicación, que se cuente lo que pasa en cada sala”.

Diego Epifanio (Entrenador del Leyma Basquet Coruña)

“Si en la temporada pasada ‘Fixemos Historia’ en la presente nuestro objetivo es ‘Fagamos Lenda’. Lograrlo requiere que en el nuevo año 2025 todos los integrantes del proyecto naranja redoblemos esfuerzos y demos un paso adelante, trabajando aún con más tesón, sacrificio y audacia si cabe”.

José Luis Boado (Presidente de la FUCC)

“Potenciar en 2025 igual que en años anteriores la industria del pequeño comercio. Seguir mejorando la atención y servicio al cliente y trabajar en la adaptación a los nuevos tiempos. Seguiremos trabajando por la convivencia, la mejora de la movilidad y seguridad de la ciudad”.

Martín Fernández Prado (Presidente de la Autoridad Portuaria)

“Deseamos todo lo mejor para los vecinos de A Coruña y el área metropolitana. Salud, paz y prosperidad para todos. El principal objetivo para 2025 es convocar el concurso internacional para la puesta en marcha del proyecto Coruña Marítima y continuar desarrollando los grandes proyectos estratégicos”.

Héctor Cañete (Presidente de la Asociación Provincial de Hostelería)

“Lo que queremos es que nos dejen de regular: estamos sometidos a una hiperregulación generalizada. Estamos preocupados por las 37,5 horas de jornada laboral”.