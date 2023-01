The Muppets Rock Covers llenó de música la plaza de Lugo a favor de Aga-Ucraína

La plaza de Lugo se llenó esta mañana del mejor rock. The Muppets Rock Covers ofreció versiones de canciones de sobra conocidas con las que el público cantó y disfrutó. Además, el concierto tuvo carácter solidario a favor de la asociación Aga- Ucraína, que vendió merchandising y recogió donativos.

Comenzó con ‘Livin’ on a prayer’ de Bon Jovi para ir caldeando el ambiente. En español, no faltaron temas de Loquillo y los trogloditas o Platero. También sonó ‘The Pretender’ de Foo Fighters.



Hacia la mitad de la actuación tocaron ‘Rock and Roll’, de Led Zeppelin. Su frase “Been a long lonely, lonely, lonely, lonely, lonely time” resultó casi una paradoja. Y es que los integrantes de The Muppets Rock Covers no estuvieron para nada solos.

Al ritmo de la música, los viandantes se fueron sumando como espectadores, de modo que al final de la actuación se contaban por más de un centenar, saltando con ‘Highway to Hell’ o ‘Sweet Child O’ Mine’. Como artista invitada, Alicia Gómez interpretó junto al grupo el tema ‘Zombie’, de The Cranberries.



Desde su fundación antes de la pandemia y tras ofrecer su primer concierto en la Sala Filomatic justo después de que se relajasen las restricciones en las salas, The Muppets Rock Covers ha actuado en lugares como la Sala Mardi Gras o el Cascarilla Fest, que tuvo lugar el pasado julio en la Sala Pantalán. Está formado por Fernando Quiroga, cantante; Rubén Muñiz, a la guitarra; Sebastián Fariña, a la batería, y Antonio Martínez como bajista.



Apasionados de todo tipo de música, cargan con sus propios equipos e instrumentos y los llevan a donde la música les llame. Como buenos rockeros, el concierto terminó con el vocalista Fernando Quiroga enfundándose de nuevo su chaqueta de cuero, despidiéndose con ‘Dolores se llamaba Lola’ de Los Suaves. Posteriormente tuvo lugar una concentración organizada por Aga-Ucraína.