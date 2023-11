Tercer accidente con conductor de patinete herido en una semana en A Coruña

Una colisión entre un taxi y un patinete en la avenida de Monelos terminó con el traslado hospitalario del conductor del vehículo de movilidad personal, de 55 años. El incidente se produjo al filo de las 15.30 horas y hasta el lugar de los hechos se desplazaron tanto la Policía Local como los servicios de emergencia sanitaria.

Según las primeras exploraciones el herido podría sufrir una fractura en la muñeca, fruto del impacto, mientras que el taxista no necesitó de asistencia. La circulación no se vio alterada y no fue necesario cortar el tráfico.

Se trata del tercer accidente de tráfico en una de semana con patinetes de por medio. El pasado día 16 una persona quedó inconsciente cuando circulaba de madrugada con su VMP, mientras que esa misma tarde una mujer de 27 años resultó herida grave tras ser arrollada por otro vehículo en A Grela.