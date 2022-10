El temporal tira una rama de ocho metros sobre la calzada en Cuatro Caminos

Pasadas la una de la tarde se deplomó un árbol situado en la plaza que domina el cruce de la avenida de Oza con Cuatro Caminos, en la calle Concepción Arenal, junto al quiosco de la ONCE.

La rama, de unos ocho metros de largo, se desplomó justo sobre la calzada. Aunque no llegó a caer directamente sobre ningún vehículo sí afectó a uno, al que rompió la luna frontal, que estaba circulando en ese momento por esa misma calle. Una transeúnte, que pasaba por allí en ese momento, se libró por muy poco de que le diese.

Los bomberos están actualmente cortando las ramas para despejar la vía, mientras la Policía Local ha cortado la vía y ha precintado la plaza, por si hubiera riesgo de caída de otros árboles.

"Yo iba pasando y de repente escuché un ruido y frené y en ese momento cayó la rama", asegura Carlos Rangel, que iba conduciendo el vehículo que se llevó la peor parte. "Hubo algún coche más al que también le llegó pero a mí fue al que más problemas me ocasionó", añade.

Octavio Fernández, el vendedor de la ONCE que está justo al lado de donde cayó la rama recuerda que estaba hablando por teléfono cuando sucedió. "He tenido suerte porque ha caído en paralelo al quiosco -recuerda-; estaba hablando por teléfono cuando de repente escucho como si fuera un bombazo, me giro y veo toda la rama ahí". Fernández, que se quedó sorprendido con el estruendo, comenta también que "hubo una señora que se quedó clavada que, si pasa un poco más rápido, le cae encima. Ha tenido una suerte... ".

Sobre su lugar habitual de trabajo, espera que "lo revisen bien" antes de regresar.