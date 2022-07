La temporada de incendios forestales se adelanta un mes por la ola de calor

En los últimos días se han declarado una serie de incendios forestales en la periferia coruñesa, sobre todo en el entorno de Novo Mesoiro, donde las autoridades temen que esté actuando un incendiario. Solo el sábado pasado se detectaron cuatro incendios forestales en sus proximidades, uno de ellos, en Vío, de una hectárea, el mayor en lo que va de verano. Pero no se trata solo de la mano del hombre lo que causa los fuegos: para los servicios de emergencia, la ola de calor ha adelantado la temporada de incendios local, que en A Coruña tiene lugar en septiembre, cuando la vegetación está más seca después de resistir todo el verano.



Una peculiaridad de A Coruña es que está muy urbanizada: los montes que los rodean suelen estar cerca de zonas urbanizadas y, por lo tanto habitadas, es lo que los expertos denominan zonas periurbanas. Eso significa que aunque el fuego se produzca en la maleza, puede amenazar edificios cercanos. Eso es lo que pasó el viernes 22, una vez más cerca de Novo Mesoiro, cuando se declaró un fuego muy cerca de unas naves del polígono comercial de Pocomaco. Pero sobre todo, el supuesto incendiario está actuando en la calle Illas Cíes, donde se han producido tres incendios en una semana.



Campaña de prevención



La Concejalía de Medio Ambiente trata de prevenir estos sucesos enviando cada año, antes del verano, avisos a los propietarios de todas las parcelas que se encuentran cerca de zonas habitadas recordándole su deber de desbrozarlas. Si no lo hacen, el Ayuntamiento le sanciona, asume al tarea y le pasa la factura. Cada año, apercibe a unas 290 parcelas para que cumplan con el plazo límite para tener el terreno despejado, que es el 21 de junio.



Esa es, por lo menos, la teoría, puesto que los vecinos de Novo Mesoiro que han visto como se producían tres incendios en sus proximidades en lo que va de mes, denuncian que existen muchas zonas que no se han desbrozado, con el consiguiente peligro de incendio. En ese sentido, desde la Concejalía de Medio Ambiente reconocen que no se han desbrozado todos los terrenos como es debido, aunque las cifras correspondientes a este año probablemente no estarán disponibles hasta finales de agosto o principios de septiembre.



En la Sagrada Familia



Pero los Bomberos no combaten solo incendios forestales, porque también se sospecha que existe otro incendiario en el barrio de la Sagrada Familia, donde últimamente han ardido varios contenedores de basura. A la una y media de la madrugada de ayer ardieron tres contenedores y un colchón en la calle de Cardenal Cisneros. Operarios de la empresa de recogida de basura aplicaron un extintor salvando uno de ellos. Una hora después, ardió otra contenedor a escasos metros de los primeros, en la ronda de Nelle.



Los Bomberos transmitieron un aviso a la Policía Local para que patrullara la zona y evitar así más incidentes. Sobre todo, teniendo en cuenta que el viernes se habían declarado dos incendios en contenedores en la calle Sagrada Familia, uno a las siete y otro a las ocho menos cuarto. Un nuevo problema que hace de este verano uno muy caliente.