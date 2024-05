Técnicos, instituciones y ecologistas: la comisión para el futuro de la fachada marítima de A Coruña ya tiene comparecientes

La comisión especial que se encargará de dirimir el futuro de la fachada marítima de A Coruña aprobó este viernes la lista de comparecientes y el calendario de sus citas. Hubo consenso entre PP, BNG y PSOE a la hora de sacar adelante la relación de personas y entidades invitadas a participar, con la idea de que empiecen las camparecencias a finales de junio.

"Estamos a dar un paso moi positivo. É necesario que o deseño da nova fachada marítima se faga coa maior participación social posíbel. As comparecencias que acabamos de acordar constitúen unha representación ampla e diversa do conxunto da cidadanía coruñesa”, afirmó el portavoz del BNG y presidente de la comisión, Francisco Jorquera. “A Comisión é un foro adecuado para o conxunto das entidades acheguen as súas visións para seren tidas en conta porque o futuro da fachada marítima incumbe a todos. Cando falamos do deseño da nova fachada marítima falamos en boa parte do deseño da Coruña do futuro”, subrayó.

La lista de comparecientes queda formada por:

Presidente de la Autoridad Portuaria: Martín Fernández Prado.

Universidade de ACoruña (equipo coordinado por Carlos Nárdiz).

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.

Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos de Galicia (Decano: Enrique Urcola Fernández-Miranda).

Comisión Aberta de Defensa do Común.

Asociación Veciñal Oza- Gaiteira- Castros.

Grupo Naturalista Hábitat (Cosme Damián Romai Cousido).

Lonja de A Coruña (Presidente: Juan Carlos Corrás Arias).

Cofradía de pescadores de A Coruña.

Acerga (Asociación de armadores do cerco de Galicia)

Asociación PescaGalicia-ARPEGA-O Barco (Asociación de armadores de buques pesqueros de Galicia).

Arpesco (Asociación provincial de armadores de buques de pesca de A Coruña).

Directora corporativa de Puertos del Estado y presidenta de la Comisión de Normalización Económica: Pilar Parra Serrano.

Ausport, Asociación de Usuarios del Puerto de A Coruña: Presidente, Fernando Vidal Raposo.