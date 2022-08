El Teatro Colón se convierte en el escenario de un sonado robo

Miembros de la Brigada de la Policía Judicial de la Policía Nacional se encuentran investigado lo que parece un robo que se habría cometido a plena luz del día, en el Teatro Colón. El suceso habría tenido lugar el domingo a última hora de la tarde, cuando el ladrón se coló en el histórico edificio. Aunque fuentes municipales niegan que haya desaparecido nada, otras fuentes apuntan a la desaparición de un instrumento, de uno de los componentes de la Orquesta Sinfónica de Galicia.



Lo que sí se sabe con certeza es que la puerta lateral del teatro, que da a los jardines de Méndez Núñez, cerca del monumento a Curros Enríquez, fue forzada por un desconocido. Sin embargo, los investigadores esperan que las cámaras del edificio del palacio provincial, que es anexo con el teatro, permitan identificar al sospechoso del robo. En el interior no se encontró nada revuelto y, aunque se guarda en él material potencialmente valioso, tampoco se echó en falta nada. Solo la desaparición no confirmada de ese instrumento. Hay que tener en cuenta que los músicos de OSG son profesionales muy cualificados y sus instrumentos también suelen alcanzar un gran valor, por lo que podría tratarse de un robo de importancia. Por otro lado, el hecho de que haya desaparecido ese instrumento, y no otro, podrán indicar un interés personal por parte del ladrón, comentan fuentes cercanas. El mismo hecho de que supieran a dónde ir, y que no se llevaran lo primero que encontraran, indica cierto conocimiento del lugar.



El Teatro Colón es responsabilidad del Ayuntamiento, después de que la Diputación se lo cediera. El edificio data de 1945 y sufrió una importante reforma a principios de este siglo, aunque conserva su distribución propia de un teatro italiano. Normalmente en los accesos siempre se puede ver a un guardia de seguridad, pero no cuando el edificio está cerrado al público, que fue cuando ocurrió el sonado robo.