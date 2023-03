STL: el primer caso de corrupción entre particulares de A Coruña

Una semana después de que se detuviera a los cuatro implicados, la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) continúa la investigación de la trama del sindicato STL, mayoritario en las concesionarias del servicio de recogida de basura y de limpieza viaria. Se sospecha que los detenidos cobraban una mensualidad a todos los trabajadores a los que conseguían un empleo. Entre los cargos, además de estafa y blanqueo, destaca el de corrupción de particulares, bastante nuevo en el Código Penal y que puedo penarse hasta con cuatro años. La UDEF asegura que es la primera vez que se investiga en A Coruña, y personaliza la trama en el secretario general del sindicato, Miguel Ángel Sánchez: “Miguel es STL y STL es Miguel”.



El delito de corrupción entre particulares castiga a los miembros de una empresa, desde un directivo a un empleado, que favorece de forma injustificada a alguien a cambio de algún “beneficio o ventaja”. En cuanto a las empresas concesionarias, la investigación continúa y no se sabe todavía hasta donde llegarán las responsabilidades penales: Tampoco se ha desentrañado todo el supuesto sistema de blanqueo. “Desde el momento en que fluye dinero negro, se tiene que blanquear, pero todavía lo estamos investigando”, admite UDEF. Se sospecha que engañaban a los trabajadores asegurando que la “mordida” que cobraban formaba parte del contacto que tenía las empresas con el Ayuntamiento, 73 euros al mes, normalmente. De ahí la estafa.

1 Inicio de la investigación: enero del año pasado

Todos los que descubrían lo que pasaba, y se negaban a pagar, acababan perdiendo el empleo. Simplemente, no les renovaban, o les despedían por bajo rendimiento. Sin embargo, ninguno acudió a la Policía Nacional para denunciar lo que estaba pasando. “No vino aquí un trabajador. Simplemente, nos llegó información, vimos que podía ocurrir algo e iniciamos la investigación”. Eso ocurrió a principios del año pasado.



Pero desde la UDEF no pueden precisar cuánto se remontan las actividades de la supuesta trama. “Sabemos que fue seguro a partir del año 2022. Solo sabemos que años atrás este señor (el secretario general) obtenía unos beneficios que no tienen explicación”. Coches de alta gama, viajes a lugares exóticos, siete propiedades urbanas, cuentas con cientos de miles de euros y 45.000 euros en metálico son algunos de los indicios que ha descubierto la investigación que sigue en curso.

2 La estructura montada para cobrar las mordidas

Los sospechosos actuaban a través de dos empresas de colocación, Imprego (abierta en 2018) e Inusvalia (que facturó legalmente 250.000 euros en 2021). Con la primera cobraban las “mordidas”. Los pagos que les hacían los trabajadores (73 euros cada mes). En cuanto a Inusvalia, “era una empresa tapada”, porque Sánchez no aparecía por ninguna parte, pero él la controlaba supuestamente. “Sin embargo, su funcionamiento era normal, mientras que Imprego era todo una estafa”.



Las cuentas de los sospechosos, así como de los organismos, están bloqueadas. Sin embargo, tanto STL como las dos empresas pueden seguir funcionando con normalidad. Imprego sigue siendo una sociedad registrada legalmente, pero su única empleada y presidenta, Cristina Martínez. En cuanto a Inusvalia funciona con normalidad. “No tenemos indicios de que funciona irregularmente, más allá de que sus contratos son gracias a Sánchez”. Tiene contratos con trabajadores en vigor y “no hay razones para pensar que su funcionamiento sea ilegal” aunque los únicos contratos que tiene sean con la UTE de limpieza viaria y PreZero (basura). En cambio, Imprego solo era “una tapadera para una estafa”.

3 El hombre al que le tocó el Gordo de Navidad

El 22 de diciembre, Sánchez salió en numerosos medios de comunicación asegurando que le habían tocado 400.000 euros en la Lotería. A él y a otro compañero de STL. Comprar un billete de Lotería premiado es una práctica muy antigua para blanquear dinero (al beneficiado se le paga más, pero en dinero negro) por lo que es tentador relacionar este hecho con su posterior detención, solo dos meses después.



Aún así, en la UDEF no se arriesgan a pillarse los dedos a la hora de señalar si esos dos décimos del 05390 existen o si los adquirió él o un tercero: “No tenemos ningún registro en el que parezca como ganador, aunque todavía está a tiempo de cobrar el décimo. Son tres meses de plazo”.

4 A cada uno, lo suyo

No todos los detenidos afrontan los mismos delitos: Sánchez, la mujer de este, así como directora y única empleada de Imprego, Cristina Martínez, y el presidente del comité de empresa de PreZero (la concesionaria de basuras) José Luis Varela, están acusados de los tres cargos. Mientras que Ximena Romero, directora de Inusvalia, solo es sospechosa de corrupción y blanqueo, pero no de estafa, puesto que esta se llevó a cabo solo a través de Imprego. Era una simple testaferra, porque “al final, quien administraba Inusvalia era Sánchez”.



Es un punto que la Policía Nacional insiste en recalcar: “Todo lo que ocurría por el sindicato, pasaba por él. Por las investigaciones, llevaba una administración muy personalísima del sindicato. Es la cabeza de una miniestructura”.



5 Todo queda registrado

Eso no quiere decir que el presunto cabecilla de la trama no tratara de ocultarla. “Era bueno a su nivel, pero estamos hablando de un nivel bastante sencillo. Las hemos visto muchas más complejas”. Sin embargo, la cantidad de dinero que manejaban los sospechosos no requería una estructura compleja como, por ejemplo, una organización de narcotráfico.



Desde la UDEF se muestran satisfechos de cómo la investigación está avanzando. Todavía no saben a dónde les llevará: el sindicato CIG ha pedido que se investigue una sucursal de Ourense, pero señalan que en el caso de delitos económicos, “todo queda registrado. O en Hacienda, o en los bancos, o en bases de datos. Solo tenemos que tirar del hilo. Es muy difícil ocultarlo, si sabes dónde mirar”.