Silvia Abril | “El mundo se ha vuelto un terreno tan hostil que o te ríes o es muy difícil levantarte cada día”

El próximo 6 de mayo, en el marco del Encuentro Mundial de Humorismo (EMHU), se subirán al escenario de Palexco Ana Morgade, Eva Soriano, Leo Harlem y Silvia Abril para el espectáuclo ‘Animus Iocandi’, “en el que cada uno contará su historia, como cuatro monólogos en los que cada uno hablará de sus movidas y nos juntaremos al final”, adelanta Silvia Abril.



En su caso, los monólogos no suelen ser plato habitual, “para mí, va a ser como desvirgarme a mis 52 años, que ya tocaba”, apunta entre risas. “Voy a hablar de lo desubicada que me siento en este mundo de tecnología que te pasa por encima, de este feminismo que vivimos ahora en el que a veces me siento desubicada también... de cómo intentamos ubicarnos con las generaciones que vienen, la tecnología que viene...”, en definitiva, “me río un poco de lo desubicada que a veces me siento”, motivo por el que ha decidido llamar así a su monólogo: ‘Desubicada’.

Espacio para el encuentro

No será su debut en este evento, ya que ya formó parte del EMHU el año pasado. “Felicité mucho a Luis porque me pareció un festival maravilloso”.



Y no lo dice sólo en el sentido del disfrute de los espectadores ante el número de invitados. “Es lo que llaman un win-win, gana el público que disfruta de los monólogos, el show televisivo, la gala... pero es que luego nosotros también disfrutamos mucho de vernos, de cruzarnos y de charlar”. Y es que eventos de este tipo son “geniales para que nos juntemos los cómicos, porque cada uno va con su locura, con su rollo, con su agenda y el EMHU nos permite juntarnos y charlar”, e incluso colaborar para realizar sketches para otros menesteres. El evento, explica Silvia Abril, “está cogiendo mucha fuerza” y en él “Luis nos da cabida a todos”, por lo que “hay que apoyarlo, yo pienso ir cada año a A Coruña”, asegura entre risas.

Comedia

La comedia, para muchos, es algo indispensable para la vida y para Silvia Abril también, ya que asegura que la usa para sobrevivir. “El mundo se ha vuelto un terreno tan hostil que o te ríes de todo o levantarte cada día se hace una tarea difícil”, ya que es el humor “lo que me sirve para levantarme y enfrentarme a las noticias que, a veces, son un poco mierders, echarle humor a todo”.



Y, desde la pandemia, parece que la risa ha sido aún más necesaria. “Es algo que se hizo muy evidente, porque la situación lo requería, el humor ayudó a mucha gente a sobrellevar al estar encerrada en casa aquellos meses”, apunta la actriz y humorista. Pero, la risa sigue siendo necesaria en el día a día, y es que, para ella, “el humor siempre es terapéutico, vivamos el momento que vivamos, es terapia, una forma de sobrevivir a situaciones complicadas y no tan complicadas, creo que siempre es necesario”. De este modo, concluye que “reírse de uno mismo es supernecesario siempre, y más aún cuando las cosas vienen giradas”.