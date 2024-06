Shakira y los “fuciños” caldean el ambiente del pleno de A Coruña

El pleno que se celebró este jueves en A Coruña comenzó con una despedida marcada por las palabras de cariño de todos los grupos de la corporación hacia la ya exconcejala popular Judit Fontela, que renunció a su cargo para asumir la dirección de Mobilidade de la Xunta. Sin embargo, las más de cinco horas de sesión dieron pie a momentos de tensión, acusaciones e incluso referencias musicales y clases de gramática gallega.



Mientras toda España habla de Taylor Swift, la popular Carmen No Varela citó a Shakira para recordarle a la alcaldesa, Inés Rey, que “tan alegremente cantaba usted ‘las mujeres facturan’, pues eso. Permitan facturar a los comerciantes”, en alusión al recorte del presupuesto para el plan de dinamización comercial. La concejala de Comercio, Diana Cabanas, contestó de forma rotunda: “Trabajamos codo con codo con y para el comercio de esta ciudad”.



Pero uno de los momentos más tensos llegó casi a final del pleno. Las energías no estaban todavía agotadas y Miguel Lorenzo hizo de la ‘mentira’ y el ‘engaño’ un nuevo eslogan que repitió hasta en cuatro ocasiones: “Mucho anunciar, mucho decir, mucho falar, pero poco hacer. Todo esto se debe quizás a que este Gobierno local tiene un grave problema, que pivota sobre dos personas que tienen el 90% de las competencias: una que miente –en referencia a Lage Tuñas–, y otra que engaña –por Gonzalo Castro–.

El portavoz municipal, al que el popular acusa de mentir, resistió la tentación de rebatir el discurso de Lorenzo y centró su intervención en una aclaración sobre la gramática gallega: “Unha cousa son os fuciños e outra os fouciños. Como vostede non chegou a entender que son os fuciños, que son os dos porcos, e os fouciños, que é outra cosa que se utiliza para cortar herba. ¿Cree que despois da súa intervención da para moito? Cando sexa capaz de diferenciar os fouciños dos fuciños, poderemos falar de algo máis”. Roberto Rodríguez, del PP, no quiso dejar pasar la oportunidad de sumarse a esta clase a la hora de enunciar un ruego oral: “Vou facer un rogo no fociño, que é a fórmula correcta, porque fouciño non existe”.