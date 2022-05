El Sergas notificó catorce decesos vinculados al covid en lo que va de mes

En los 17 que han transcurrido del presente mes de mayo, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha notificado catorce decesos vinculados con el covid-19 en el área sanitaria de A Coruña y Cee.



Esto supone que ya son cinco más que los nueve decretados en todo el mes de marzo y casi los mismo que todo el mes de abril, cuando el Sergas comunicaba un total de 17.



En lo que va de año han fallecido, estando infectados con el covid-19, 102 personas en A Coruña y Cee, la mayoría (el 60%) durante los meses de enero y de febrero.



Y es que en esos meses, durante el mayor pico de contagios de toda la pandemia (superando los 16.000 casos activos) fallecieron 62 personas.





Por primera vez desde mediados de abril se encadenan dos días seguidos con menos de 200 contagios





No obstante, en relación al total de personas infectadas, el número de decesos no fue tan alto como durante otras olas de contagios de la pandemia, debido, principalmente, al elevado número de personas vacunadas contra el virus.



No obstante, en lo referente al mes de mayo, los catorce óbitos suponen que se habrían comunicado casi uno cada día durante las últimas dos semanas, algo que no pasaba desde febrero.









Casos activos





Pero, mientras tanto, parece que el número de personas infectadas en el área de A Coruña y Cee continúa cayendo. Ayer, según los últimos datos aportados por el Sergas, el total de casos activos caía hasta los 2.601, lo que suponía que eran 77 menos que el pasado lunes.



Y es que, por primera vez desde mediados de abril se certifican dos jornadas consecutivas con menos de 200 contagios diarios: 111 comunicados el lunes y 154 ayer (la última vez fueron 144 el 11 de abril y 188 el 12).



Mientras tanto, durante los últimos tres días, la media de curaciones ha sido de 302 por día, sumando un total de 907 desde el pasado domingo (las últimas 229 se comunicaron ayer). Así, desde que dio comienzo la pandemia, en marzo de 2020, han sido 122.097 los vecinos de la demarcación sanitaria que se han contagiado y se han curado.









Ingresos





Por otro lado, el número de personas hospitalizadas se mantiene en el mismo nivel de las últimas jornadas. Así, las autoridades sanitarias comunicaban ayer que hay 172 ingresados en los centros sanitarios de A Coruña y Cee con un resultado positivo por covid-19.



De todos ellos, diez están en la UCI (en concreto, en la del Chuac), mientras que los 162 restantes se encuentran en planta, repartidos por los hospitales de la demarcación: 150 se encuentran en el Chuac, seis están en el Virxe da Xunqueira, dos en el HM Modelo, uno en el San Rafael y tres en el QuirónSalud.