Los seis objetivos para el aeropuerto de Alvedro en un año decisivo

La terminal de Alvedro afronta un año nuevo con la oportunidad de dejar atrás, de una vez por todas, la larga sombra de la pandemia que arrastra sus resultados mensuales de tráfico de pasajeros. Doce meses en los que llegarán nuevas rutas ya anunciadas, como Ámsterdam, Ginebra y Milán, pero en los que la recuperación de otros enlaces sería clave para lograr, como ocurrió por primera vez en 2019, el millón de pasajeros, un récord del que todavía sigue lejos.



Es cierto que este horizonte genera una mayor frustración que en el resto de aeródromos gallegos, y es que haber logrado su cifra máxima histórica justo el año anterior a la pandemia es una condición única en Alvedro. Desde la plataforma de apoyo al aeropuerto, Alvedro Vuela Más Alto, contabilizan hasta seis objetivos “básicos” de cara a 2023 para que la terminal recupere su esplendor.

Las claves



El primero es, como ya se ha mencionado, la recuperación de las cifras de 2019. El segundo punto clave tiene que ver con la operatividad. “Reducir el número de desvíos consiguiendo unas mejoras en las aproximaciones. La aproximación ILS a la pista 21, que es la más utilizada habitualmente a la cabecera que está en O Burgo, tiene unos mínimos de aproximación bastante más altos de lo que es habitual para unas aproximaciones de esas condiciones”, comentan. Esto provoca desvíos, sobre todo en verano y a primera hora de la mañana, cuando se forman nieblas muy densas, o en días lluviosos de invierno en los que las nubes están bajas.



El tercer objetivo no es otro que lograr partidas presupuestarias para ejecutar el Plan Director, con el fin de llevar a cabo las mejoras de las infraestructuras propuestas, como la partida de la terminal y aparcamiento de aeronaves. “Sin partida presupuestaria no hay Plan Director que valga”, explican desde Alvedro Vuela Más Alto.



Para continuar, una petición que se repite cada pocos meses: la vuelta de los vuelos a Londres-Heathrow y Sevilla. “Heathrow no tiene nada que ver con la actual conexión a Gatwick, que está más alejado del centro de Londres y no es un aeropuerto ideal para realizar conexiones. La red de largo radio de British Airways, que es el objetivo principal de las conexiones en Londres, está en Heathrow, por lo que el vuelo actual no sirve para conectar”, zanjan, mientas añaden que en el demandado aeródromo hay más compañías con las que existen acuerdos y con las que se permiten conexiones “a casi cualquier parte del mundo que te puedas imaginar”.



Recuperar aviones basados es otra prioridad. Tras la marcha de la base de Vueling, a principios de 2022, no hay ninguno en Alvedro. “Traería creación de puestos de trabajo directos, ya que con Vueling había mecánicos, gente de rampa, facturación, tripulación, etc”. Esto también permite lanzar vuelos a primera hora de la mañana, algo beneficioso para el turismo de negocios.



Por último, pero no menos importante, “seguir buscando nuevas aerolíneas para competir con el grupo IAG (Vueling e Iberia)”. El destino del aeropuerto, por lo tanto, dependerá de las acciones que se lleven a cabo para lograr su despegue.