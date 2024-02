El sector del taxi en A Coruña, sin problemas de relevo, incrementa el número de conductores

Los taxis de A Coruña atraviesan un buen momento. Tras la subida de la tarifa lineal hace menos de dos semanas, el sector percibe un incremento en el número de conductores. Si bien todas las licencias de las que dispone la ciudad –522– están ocupadas, el doble turno vuelve a ganar peso después de dejar atrás los malos tiempos de la pandemia, cuando muchos conductores se apartaron de la actividad. El presidente de la compañía mayoritaria, Teletaxi, Ricardo Villamisar, indica que “en el buen momento que se está viviendo influyen muchos factores. Uno de ellos es que notamos un incremento de conductores en los taxis que tienen un trabajador adicional y hay doble turno”.



A Coruña, sin embargo, cuenta con momentos en los que el personal del sector no es suficiente. “No hay una fórmula matemática y esta no es una ciudad estacional; aquí tenemos actividad constante todo el año”, sostiene el presidente de Teletaxi. Si bien las 522 licencias están ocupadas, hay casos en los que alguna se libera y sale a la venta. La cifra, 120.000 euros aproximadamente. “Normalmente hay transmisiones entre familiares, pero cuando no es posible, salen a la venta. El precio depende de si el coche va incluido o no y también hay gente que espera a venderla hasta que se revalorice”.



El relevo generacional en A Coruña, a diferencia de otras ciudades como Vigo, está garantizado. “Ya sea de padres a hijos o a través de transmisiones, hay gente joven que está comprando las licencias”, añade Ricardo Villamisar.



Fue el 12 de febrero cuando se hizo efectiva la subida de las tarifas en la urbe. El incremento es del 4,72% y no solo se vio reflejado en la bajada de bandera, sino también en el kilometraje, hora de espera y suplementos. En la tarifa 1, en vez de ser de cuatro euros los días laborables de 06.00 a 22.00 horas, ahora es de 4,20. Esta incluye 2.200 metros o el tiempo equivalente. En la tarifa 2, que contabiliza 1.900 metros y es aplicable en días laborables de 22.00 a 06.00 horas, viernes desde las 22.00, sábados, domingos, festivos y 24 y 31 de diciembre, la cuantía mínima es de 4,70.